هاشتاج #مهرجان_القاهره_السينمايي يتصدر تويتر.. ومغردون: هنشوف الفساتين الشتوى

تصدر هاشتاج #مهرجان_القاهره_السينمايي تريند موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ، بالتزامن مع انطلاقة فى تمام السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء لفعاليات الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي.



وأثنى المغردون على التنظيم الجيد والتحضيرات النهائية لدار الأوبرا المصرية معلقين: "دار الأوبرا متزينة علشان المهرجان شكلها جميل اوي.



وآخرون مازحين "هنشوف الفساتين الشتوي".



يذكر أن فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائى تنطلق في السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، تلك الدورة التي يترأسها المنتج والسيناريست محمد حفظي، ويتولى الإدارة الفنية لها الناقد يوسف شريف رزق الله، وذلك بدار الأوبرا المصرية، التي استعدت بشكل خاص لاستقبال هذا الحدث بإنشاء مسرح خاص تم تدشينه أمام المسرح الكبير لاستقبال فعاليات المهرجان، التي تستمر على مدار ٩ أيام، وبحضور وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

