الاتحاد السكندري يهزم إنبي بهدف نظيف في الدوري ..فيديو

فاز الفريق الأول لنادي الاتحاد السكندري على انبي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري الممتاز.



سجل رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندري الهدف في الدقيقة 24 عن طريق رأسية رائعة أسكنها شباك الفريق البترولي.



وبهذا الفوز ارتفع رصيد الاتحاد السكندري الى 16 نقطة واحتل المركز السادس، بينما استقر انبي عند النقطة 13 في المركز السادس عشر.

