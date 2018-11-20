هانى شنودة: أغنية زحمة من ألحاني.. فيديو

قال الموسيقار هانى شنودة، إن أغنية زحمة يا دنيا زحمة للفنان الشعبي أحمد عدوية كانت من ألحانه.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة دى ام سي، أن الأغنية كلمات حسن أبو عتمان.



وأشار إلى أن هناك بعض الأشخاص قالوا له إن هذه الأغنية من ألحان حسن أبو السعود، وكشف أن هناك مذيعا تونسيا قال له نفس الكلام وأكد أن الإذاعة التونسية كانت تعلن أن الأغنية من ألحان حسن أبو السعود.

