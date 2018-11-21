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أخبار العالم

صيادو اليمن يهاجمون السفينة الإيرانية المشبوهة في البحر الأحمر

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 01:21 ص
السفينة سافيز
السفينة سافيز
حسام رضوان
نظم صيادو الساحل الغربي في اليمن، وقفة احتجاجية؛ لرفضهم تواجد السفينة الإيرانية المشبوهة "سافيز" في المياه الإقليمية اليمنية بالبحر الأحمر؛ لما تشكله من خطورة على حياتهم والملاحة الدولية في المنطقة.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أصدر الصيادون بيانا، باحتجاجهم على تواجد السفينة، مطالبين بضرورة توفير الحماية لهم من تهديداتها.

وأعربوا عن رغبتهم في إبعاد السفينة العسكرية المتخفية بغطاء التجارة، حيث تدعم ميليشيات الحوثي، وتحمل أجهزة اتصالات وتنصت ورادارات، وتعد بمثابة مركز قيادة وسيطرة وغرفة عمليات عسكرية للتنسيق وتوجيه عناصر الميليشيا.

وناشد البيان، الحكومة اليمنية الشرعية، وقيادة التحالف العربي لدعم الشرعية والمنظمات الدولية، بتوفير الحماية لهم، وضمان عدم تعرض حياتهم للخطر، وكذلك مصدر معيشتهم الوحيد.

وتعد "سافيز" السفينة الإيرانية الكبرى للشحن وتتمركز في المياه الدولية في البحر الأحمر منذ أكثر من عام، بالقرب من مضيق باب المندب، بحسب ما تظهر الأقمار الصناعية، حيث لم تتحرك السفينة التي تشحن حاويات تجارية رسميا، منذ منتصف عام 2017.

ووقعت على السفينة، عقوبات، إبان ولاية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ورفعت عنها خلال فترة حكمه أيضا، وكان من المنتظر أن توقع عليها عقوبات من الإدارة الأمريكية في 5 نوفمبر؛ بسبب تورطها في العديد من الهجمات، منها الهجوم على ناقلة نفط سعودية في يوليو 2018.
صيادو اليمن يهاجمون السفينة الإيرانية المشبوهة في البحر الأحمر
قوارب السريعة مجهزة بالمدافع على متن سفينة سافيز قوارب السريعة مجهزة بالمدافع على متن سفينة سافيز
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