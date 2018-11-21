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برلمان

رياضة النواب تكرم أبطال الأولمبياد وتهديهم درع اللجنة.. اليوم

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 10:36 ص
أشرف رشاد رئيس لجنة
أشرف رشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة
ماجدة بدوي
تنظم لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، احتفالية لتكريم أبطال مصر في الأولمبياد، خلال اجتماع اللجنة المقرر له عصر اليوم الأربعاء.

وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، في بيان، اليوم الأربعاء، إن هذا التكريم يأتي في إطار دعم اللجنة للألعاب الفردية وتوجيه الدعم اللازم لها، بجانب رفع روحهم المعنوية بما يساعدهم على بذل مزيد من الجهد والعرق لرفع راية مصر خفاقة في المحافل الرياضية الدولية.

وأضاف رشاد، أنه سيجري خلال الاجتماع منح الأبطال درع اللجنة وشهادات تقديرية لما حققوه من إنجازات مع إعطائهم جرعات تحفيزية وبحث التحديات التي تواجههم والعمل على سرعة حلها.

وأوضح أن الألعاب الفردية محور مهم يجب الاهتمام به وتوجيه الدعم له وتغيير استراتيجية دعم الألعاب الجماعية فقط، وخاصة أن مصر لديها كنز حقيقي وقوة ناعمة من الأبطال لا بد من الاهتمام بهم ليكونوا خير سفراء لمصر بالخارج.
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