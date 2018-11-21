سكان المعادي يستغيثون من انتشار ورش تقطيع السيارات المخالفة

شكا سكان منطقة الحي الكندي بالمعادي، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع «صدى البلد» الإخباري، من انتشار ورش تقطيع السيارات داخل مشروع عمارات صقر المتوقفة.



وقال محمد سيد، أحد سكان الحي الكندي، في رسالته لـ "صدى البلد": «عمارات صقر المتوقفة والمحيطة بالحي الكندي اتحولت لوكر لتقطيع السيارات وإقامة الخارجين عن القانون، نتيجة هجر العمارات وسوق المنطقة، إضافة إلى سرقة التيار الكهربائي لتقطيع السيارات داخل تلك المنطقة المهجورة».



وأضاف: «كمية مخلفات السيارات السائلة والصلبة أفسدت الطرق وخصوصا الأسفلت، وكلما جاءنا مسئول يعد بالتدخل لإنقاذ آلاف المواطنين غالبيتهم نساء لا يسلمن من التحرش أمام مساكنهم وأطفال لا يأمن عليهم ذووهم في جوار منازلهم أو ذهابهم لمدارسهم من مافيا النقل الثقيل الذين يتباهون علنا بقدرتهم المادية لشراء ذمم موظفي الدولة».



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم واتس آب 01025555056.