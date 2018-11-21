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رياضة

الإثيوبي باملاك تيسيما بدلا من مهدي عبيد في كأس العالم للأندية

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 01:34 م
صدى البلد
عمرو الحلواني
أصبح الجزائري مهدي عبيد خارج منافسات كأس العالم للأندية بشكل رسمى، والمقرر إقامتها خلال شهر ديسمبر المقبل، بعد إيقافه من قبل الاتحاد الأفريقي بسبب الأحداث الجدالية في مباراة ذهاب نهائى دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي، والتي أقيمت بينهما بملعب برج العرب.

وعلم "صدى البلد" من مصادر مطلعة داخل الاتحاد الأفريقي، أن الإثيوبى باملاك تيسميا، سيكون ممثل التحكيم الأفريقي في كأس العالم للأندية المقبلة، بدلا من مهدي عبيد.

ومن المقرر أن يغادر تيسميا للمشاركة فى كأس العالم للأندية 6 ديسمبر المقبل، وكان الحكم الإثوبى خطف كل الأنظار إليه بعد المستوى المميز الذى قدمه فى إياب نهائى أفريقيا.
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