أهالي شارع إمام العبد بالزاوية الحمراء يشكون من إهمال الصرف الصحي

يشكو أهالي بلوكات 65 و67 و69 بشارع إمام العبد بمنطقة الزاوية الحمراء بحى المرج، من مشكلة انتشار الروائح الكريهة والحشرات الناتجة عن مشكلة بالصرف الصحي بالشارع.



وأوضح يوسف محمود، أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخباري، تفاصيل هذه المشكلة بشكوى أرسلها عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع قائلًا: "ريحة الصرف جابتلنا المرض".



وقال ماجد علي إن بلاعات الصرف بالشارع لم يتم تطهيرها منذ سنوات، وإن السكان يعانون منها بصفة مستمرة وإصابتها الأطفال بالعديد من الأمراض.



وطالب القراء فى شكواهم، الحي وشركة الصرف بسرعة تطهير البالوعات وإصلاح الأعطال لإعادة الحي لمظهره الحضاري.



يذكر أن موقع "صدى البلد" الإخباري، يقدم خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

