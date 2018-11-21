استشاري تسويق الكتروني يوضح كيفية تجنب السرقة عبر الانترنت ..فيديو

أكد أحمد بسيوني، استشاري التسويق الالكتروني، أن الخصومات والعروض التي تتم في الـ"black Friday" تجذب شريحة كبيرة من المستخدمين، حيث يتهافتون على شراء المنتجات ذات الأسعار المنخفضة عبر الإنترنت، إلا أنه هذا التهافت يؤدي إلى زيادة فرص أعمال القرصنة.



وقال "بسيوني"، خلال مداخلة عبر تطبيق "skype" بفضائية "sky news عربية"، اليوم "الأربعاء"، إن المستخدمين في المجتمعات العربية ليس لديهم أدنى معرفة بأهمية الحفاظ على بياناتهم ومعلوماتهم، مؤكدا أنه يمكن للشخص معرفة السرقة أو القرصنة في حال استخدام فيزا الشراء الخاصة به، موضحا أن سحب الفيزا مثلا لمبالغ كبيرة ، أو تحويل مبالغ غريبة له تعد نصبا مباشرا.



وأضاف "استشاري قسم التسويق الإلكتروني"، أن السرقة عبر الانترنت أدت إلى امتناع المستخدمين في المجتمعات العربية عن الدفع من خلال استخدام الكروت " الفيزا" أو غيرها واللجوء إلى الدفع عند الاستلام لتجنب عمليات السرقة .



