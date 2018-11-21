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تعليم

أداء الطلاب ذوي الإعاقة البصرية الامتحانات إلكترونيا بجامعة سوهاج

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 05:03 م
صدى البلد
خالد رياض
اجتمع الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، مع أعضاء مركز نور البصيرة للإعاقة بالجامعة بحضور الدكتور عماد الصوينع مدير مركز نور البصيرة وعدد من موظفي المركز، وذلك لمناقشة استعداد المركز لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وقال عزيز إنه في إطار التيسير على الطلاب وتوفير الوسائل المناسبة لهم لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، تٌمكن الجامعة هذا العام لأول مرة طلابها متحدى الإعاقة البصرية من أداء الامتحانات عبر الحاسب الآلى، فى سبيل الاستغناء عن المرافق البشرى.

وأكد الدكتور عماد الصوينع مدير المركز أن الجامعة كانت تخصص لهؤلاء الطلاب مرافقين من موظفي الجامعة، لمساعدتهم في الكتابة وهو نظام أثبت فشله في جميع الجامعات وهو ليس في مصلحة هؤلاء الطلاب، موضحًا أن طريقة النظام الجديد في الامتحان، تعتمد على عرض السؤال، ثم نطق البرنامج لما كتبه الطالب ليستطيع من خلالها التعرف على الصواب والخطأ.

وأشار الصوينع إلى أنه تم عقد دورات تدريبية لهؤلاء الطلبة لتدريبهم على هذه الوسيلة الجديدة بالنسبة لهم، حيث بدأت تلك الدورات منذ الإجازة الصيفية الماضية وهي مستمرة حتى يومنا هذا وسوف تظل حتى بداية الإمتحانات.
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