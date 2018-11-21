إصابة عشرات الفلسطينيين عقب اقتحام قوات الاحتلال مناطق بالضفة الغربية

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها مناطق متفرقة شمال وجنوب الضفة الغربية.





وبالقرب من نابلس شمال الضفة، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها بلدة سبسطية شمال نابلس، اليوم الأربعاء.





وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم إن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة، لتأمين الحماية لمستوطنين اقتحموا الموقع الأثري، مضيفًا أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق.





وفي جنوب نابلس أصيب عدد من طلبة اللبن الشرقية، اليوم الأربعاء، بحالات اختناق، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاههم، أثناء عودتهم من مدرستهم جنوب نابلس.





وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال طاردوا الطلبة أثناء خروجهم من مدرستهم واحتجزوا عددًا منهم، بذريعة إلقائهم الحجارة على مركبات المستوطنين.









وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن المستوطنين، بعد أن أقاموا في وقت سابق معرشا صغيرا، جرفوا اليوم عشرات الدونمات من الأراضي الرعوية، ما يعني إغلاق مساحات واسعة من المراعي أمام المواطنين في المنطقة.





يشار إلى أن المستوطنين يغلقون بشكل دوري مساحات واسعة من المراعي المفتوحة، أمام رعاة الأغنام الفلسطينيين، بحماية قوات الاحتلال.





أما في جنوب الضفة، فاعتدت قوات الاحتلال على طلبة مدارس الخضر جنوب بيت لحم، بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت.





وقال مصدر أمني فلسطيني، إن قوات الاحتلال اعتدت على الطلبة أثناء مغادرتهم مدارسهم بعد الانتهاء من الدوام الدراسي، بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في منطقة التل، ولاحقت الطلبة.





وفي سياق آخر ، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف البناء في بئر زراعية في بلدة الخضر جنوب محافظة بيت لحم.





وقال منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في بلدة الخضر أحمد صلاح إن قوات الاحتلال سلمت المواطن محمود ناجي بعرة إخطارا بوقف البناء في بئر زراعية بسعة 90 كوبا، تقع في منطقة واد أبو الحسن غرب البلدة.



