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الصحة: ندعو دول العالم للاحتذاء بمبادرة القضاء على فيروس سي

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:12 م
صدى البلد
توك شو
دعا الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، جميع الدول، إلى الاحتذاء بمبادرة القضاء على فيروس سي، مؤكدا أن إشادة كل من منظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي بها هي شهادة عالمية.

وتابع مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «أعلنا الكشف عن 10 ملايين مواطن خلال المرحلة الأولى، التي شملت نزلاء السجون أيضا ومجندي معسكرات الأمن المركزي»، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية ستبدأ أول ديسمبر بالتزامن مع انطلاق المرحلة الأولى لفحص طلاب الثانوية العامة والفنية والأزهرية بالتنسيق مع وزارة التعليم ومشيخة الأزهر.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة « الفئات الأكثر مشاركة تراوحت بين 26 و30 عامًا»، مشيرا إلى أنه تم الكشف عن إصابة 422 ألف حالة بفيروس سي بنسبة 50%، حيث تم توجيههم لمراكز العلاج.

واستطرد مجاهد «المرحلة الثانية تستهدف 20 مليون مواطن بينها القاهرة»، مناشدا جميع المواطنين بالمشاركة في المبادرة للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأكد أن كل أجهزة الدولة تبذل قصارى جهدها لإنجاح مبادرة القضاء على فيروس سي، مشيرا إلى ان فحص 10 ملايين مواطن؛ مفاجأة، ونسبة الإصابة أقل من المتوقع، لكن نسبة الإصابة بالسمنة أكثر من المتوقع.

وأشار مجاهد إلى أنه تمت إحالة جميع الحالات المصابة بالضغط والسكر للحصول على العلاج بالمجان مدى الحياة.
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