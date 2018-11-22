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حوادث

أمن الإسكندرية يكشف لغز مقتل رجل أعمال وزوجته.. سائقهما نفذ الجريمة

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 12:23 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد عبد العزيز
تمكن ضباط مباحث الإسكندرية من كشف غموض واقعة مقتل رجل أعمال وزوجته وإشعال النيران في الشقة سكنهما، بمنطقة سيدي جابر شرقي المحافظة.

وتبين من التحريات قيام سائق كان يعمل لدى المجني عليه بقتل رجل الأعمال وزوجته طعنًا بـسكين بقصد السرقة والاستيلاء على مبلغ مالي ومشغولات ذهبية وإشعاله النيران في الشقة لإخفاء جريمته.

تعود بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة سيدي جابر بلاغًا يفيد بنشوب حريق بشقة بالطابق الثاني عشر بعقار بدائرة القسم، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وعقب إخماد الحريق عثر على جثة مالكها المدعو "مسعد. ح"، 70 عاما، رجل أعمال ومدير شركة مصنوعات جلدية، مصابا بطعنات بالرقبة والبطن، وجثة زوجته المدعوة "روحية. ع"، 70 عاما، مصابة بطعنات بالرقبة، ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.

ووجه اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث جنائي مشترك بين إدارة البحث الجنائى وقطاع الأمن العام لكشف غموض الواقعة، وتحديد وضبط مرتكبيها.

وتوصلت جهود البحث إلى تحديد مرتكب الجريمة المدعو "محمد. ه"، 35 عامًا، سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، سبق اتهامه في 9 قضايا متنوعة، ومحكوم عليه بالحبس أسبوع فى قضية ضرب.

تمكن ضباط المباحث من القبض على المتهم وضبط بحوزته سلاح أبيض "مطواة"، ومبلغ مالى قدره 1095 جنيها، وخاتم وقرط ذهب.

واعترف المتهم في التحقيقات بارتكابه الواقعة بدافع السرقة، مشيرا إلى أنه استغل سابقة عمله لدى المجنى عليه كسائق خاص واختبأ بجوار مدخل شقة المجنى عليه، ولدى حضوره باغته وقام بدفعه داخلها وأجهز عليه بسكين عُثر عليها بالشقة فأودى بحياته.

وأضاف المتهم: "لدى استغاثة زوجته قمت بالتعدى عليها بالسكين لتلقى مصير زوجها واستوليت على المبلغ المالى والخاتم والقرط الذهبي ثم قمت بإشعال النيران بالشقة لإخفاء معالم الجريمة".

أرشد المتهم عن ملابسه وحذاء ملوثين بالدماء، وتخلصت من الهاتف المحمول بإلقائه بالطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار العرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
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