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رياضة

عدلي ينهي إجراءات عودة بعثة الأهلي للقاهرة

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 12:12 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يبذل سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جهدا كبيرا؛ من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالبعثة وتوفير احتياجات الجهاز الفني.

وقام عدلي بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بعودة البعثة إلى القاهرة غدا، وهو الأمر الذي استحق عليه الإشادة من كافة أعضاء البعثة.

وكان سمير عدلي قد سافر إلى الإمارات يوم الاثنين الماضي قبل يوم من وصول بعثة الأهلي؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالإقامة والانتقالات وملاعب التدريب، وهو الأمر الذي ساهم في توفير الأجواء المناسبة للجهاز الفني.

ويلتقي الأهلي مع الوصل الإماراتي في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة؛ «السابعة والنصف بتوقيت الإمارات» على ملعب «زعبيل».
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