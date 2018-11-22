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الرئيس يبحث الوضع النهائي لاستراتيجية مكافحة الفساد مع رئيس الرقابة الإدارية

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 04:59 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات عدد من الملفات ذات الأولوية على جدول أعمال الحكومة على مستوى مختلف الوزارات والمحافظات، والمرتبطة بصورة مباشرة بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والخدمات المقدمة لهم؛ لا سيما الموقف التنفيذي لمبادرتي المسح الطبي للكشف عن فيروس سي، وكذا إنهاء قوائم الانتظار لمرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، فضلًا عن تطوير منظومتي الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى عدد من مشروعات التنمية الزراعية.

كما تطرق الاجتماع إلى نتائج أعمال مشروع البنية المعلوماتية للدولة، الذي تنفذه هيئة الرقابة الإدارية، والذي يعد من أهم ثماره تدقيق البيانات لعدد ١٤ مليون مواطن، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف السفير بسام راضي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض الوضع النهائي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠١٩ / ٢٠٢٢، تمهيدًا لإطلاقها في اليوم العالمي لمكافحة الفساد خلال شهر ديسمبر القادم، كما تم عرض أنشطة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ودوراتها التدريبية، وكذلك الدور الإيجابي الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية لتوعية المواطنين ضد مخاطر الفساد، خاصةً من خلال الحملة الإعلامية التي تم إطلاقها مؤخرًا للتركيز على حث ضمير المواطن لنبذ الفساد بكافة صوره والمشاركة في الإبلاغ عنه.

وفي هذا السياق؛ وجه الرئيس باستمرار هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، في الاضطلاع بالجهود اللازمة للتصدي للفساد بكافة أشكاله في مختلف أجهزة الدولة، وذلك في إطار العمل على تدعيم مؤسساتها والارتقاء بدورها.
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