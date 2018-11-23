العلوم العربية والإسلامية رؤية مستقبلية..مؤتمر بـ دار علوم الفيوم..صور

أعلنت كلية دار العلوم عن مؤتمرها الدولي الرابع عشر بعنوان (العلوم العربية والإسلامية رؤية مستقبلية) في الفترة من 19-21 مارس 2019 برعاية الدكتور أشرف عبدالحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس الجامعة وبرئاسة الدكتور عادل الدرغامي عبدالنبي القائم بأعمال عميد الكلية.



وقد أشار الدكتور عادل ضرغام عميد الكلية إلى أن اختيار المؤتمر انطلاقا من اللحظة الحضارية التي تري أن التخطيط للمستقبل جزء من المشاركة في صنعه وتشكيله، وحين يرتبط الأمر بالعلوم العربية فإن ذلك يصبح من الأمور المهمة لأنها نافذة في تشكيل الوعي والحضارة.



وقد حددت الكلية الأهداف الخاصة بالمؤتمر ومحاورة المرتبطة بأقسام الكلية والعلمية، وكلها تكشف عن الانشغال الخاص بصناعة المستقبل وتخيل طبيعة هذه العلوم وتطورها من خلال الخيارات والبدائل المتاحة.



وأكد " ضرغام أن " أهداف المؤتمر، اكتشاف البدائل المستقبلية التي تسهم في صناعة مستقبل العلوم العربية والإسلامية. والكشف عن ماهية التفكير المستقبلي وحضوره في التراث العربي. و ترسيخ دور المثقف في البناء الحضاري والوعي المستقبلي. و نشر فلسفة الوعي بالزمن وتجلياته.و الإصرار على ثقافة الحوار وتقبل الآخر. و إبراز دور المؤسسات في صناعة المستقبل.والتخطيط للنهوض بالعلوم العربية والإسلامية في ضوء الواقع الراهن ومتغيراته.وتقييم المشاريع الثقافية والنظريات النقدية ودورها في الاستنارة والتفكير النقدي.



