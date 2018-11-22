مسؤول ببنك انجلترا يتوقع ارتفاع أسعار الفائدة في حالة خروج سلس لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي

قال مايكل سوندرز عضو لجنة السياسة النقدية ببنك انجلترا اليوم الخميس إن البنك سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما يتوقع المستثمرون إذا تمكنت بريطانيا من خروج سلس من الاتحاد الأوروبي.



ومن المنتظر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي، شريكها التجاري الرئيسي، بعد حوالي أربعة أشهر وتسعى رئيسة الوزراء تيريزا ماي جاهدة لحشد حزبها المحافظين خلف إتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه مع بروكسل.



وقال سوندرز في كلمة ألقاها أمام رجال أعمال في باث بجنوب غرب انجلترا، إن اتفاقا بشأن بريكست سيعزز اقتصاد بريطانيا وسيبرر على الأرجح المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.



وتتوقع الأسواق المالية بشكل عام أن الزيادة القادمة في أسعار الفائدة البريطانية من المحتمل أن تكون في نهاية 2019.



وسوندرز هو أحد أقدم المدافعين عن المسعى التدريجي لبنك انجلترا لزيادة تكاليف الاقتراض من أدنى مستوياتها على الإطلاق والذي بدأ في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي.



وقال إن من الصعب التكهن بالإجراء الذي سيحتاج بنك انجلترا لاتخاذه إذا تركت بريطانيا الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق على مرحلة انتقالية.



وفي السابق، حذر مارك كارني محافظ بنك انجلترا ومسؤولون بارزون آخرون المستثمرين من أن يفترضوا أنهم سيخفضون أسعار الفائدة إذا تعرض اقتصاد بريطانيا لصدمة من بريكست بدون اتفاق.