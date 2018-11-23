ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

بورسعيد تشهد موجة أمطار رعدية تحول شوارعها إلى برك ..صور

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 06:40 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
شهدت محافظة بورسعيد في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة هطول الأمطار غزيرة على كافة بقاع المحافظة مع ظهور أضواء البرق في السماء وكذا ارتفاع أصوات الرعد في أرجاء المحافظة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على بورسعيد وكافة السواحل الشمالية لجمهورية مصر العربية ، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مصحوبة بالأمطار الغزيرة تكون رعدية في بعض الأحيان، وذلك بداية من مساء الخميس 22 نوفمبر 2018 ولمدة ثلاثة أيام، تصل ذروتها يوم الجمعة 23 نوفمبر 2018 .

ونوهت الأرصاد إلي أن اليوم الجمعة 23 نوفمبر 2018 سيشهد هطول أمطار غزيرة جدًا مصحوبة بالرعد أحيانًا وتسجل العظمى على بورسعيد 22 درجة والصغرى 15 درجة مع نشاط للرياح الشمالية بسرعة 35 كم / س و اضطراب مسطح البحر المتوسط.

ورفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد درجة الاستعداد لاستقبال أمطار تفوق المعدل وأعلن الدفاع المدني والإسعاف والصرف والكهرباء وهيئة الميناء وميناء الصيد حالة الاستنفار.

وطالبت المحافظة المواطنين الابتعاد تمامًا عن أعمدة الكهرباء في أوقات سقوط الأمطار وضرورة التنبيه على الأطفال بذلك و كذلك الابتعاد عن الأماكن المكشوفة في أوقات حدوث البرق.

وحولت مياه الأمطار أغلب شوارع المحافظة إلى بحيرات وبرك تجمع المياه برغم تشديدات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد علي تسليك بالوعات الأمطار والمصارف لاحتواء الأمطار.

وشدد المهندس كامل أبو زهرة علي الدفع بسيارات الإنقاذ و الطوارئ وسيارات الصرف الصحي لمسح المياه وفتح الشوارع للمواطنين التي غطتها المياه بسبب غزارة الأمطار الغير متوقعه

وانتظمت حركة الملاحة بقناة السويس خاصة بمنطقة مرفق معديات نقل الركاب و السيارات بين بورسعيد و بورفؤاد وكذا منطقة كوبري النصر العائم.

ومن جانبها أكدت موانئ بورسعيد انتظام الملاحة وعدم تأثرها حتى الساعات الحالية بمينائي الشرق والغرب، أما هيئة الثروة السمكية فلم تعلن عن إغلاق ميناء الصيد البحرى مع تحذيرات بعدم خروج المراكب للصيد تحسبا لأي تطورات مناخية بشأن ارتفاع الأمواج و سرعة الرياح التي قد تعرض المراكب واطقمها للخطر.
بورسعيد تشهد موجة أمطار رعدية تحول شوارعها إلى برك ..صور
بورسعيد تشهد موجة أمطار رعدية تحول شوارعها إلى برك ..صور
بورسعيد تشهد موجة أمطار رعدية تحول شوارعها إلى برك ..صور
بورسعيد تشهد موجة أمطار رعدية تحول شوارعها إلى برك ..صور
بورسعيد تشهد موجة أمطار رعدية تحول شوارعها إلى برك ..صور
loading...

ترشيحاتنا

شباب السعودية بالقاهرة يحتفلون بزيارة ولي العهد إلى مصر.. صور

حكم الوضوء مع طلاء الأظافر

ترامب يهدد بإغلاق الحدود مع المكسيك لمنع الهجرة غير الشرعية

التموين تطرح مول الطيران للمشاركة مع القطاع الخاص بالقاهرة

وزيرة السياحة: تحديث منظومة تصنيف الفنادق لتتواكب مع المعايير الدولية

نجوى فؤاد: كنت بهرب من المدرسة علشان أروح السينما.. فيديو

وزير الأوقاف: السنة النبوية المشرفة المصدر الثاني للتشريع وعلماء الأمة أجمعوا على حجيتها

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة غدا

اليوم.. مطار القاهرة يستقبل جثمان الصيدلي المصري بالسعودية

حكم القراءة من المصحف خلف الإمام

نجوى فؤاد: ربطتني بيسرا علاقة قوية ولكنها لم تقف بجانبي.. فيديو

اختبار تأهيلي لباحث لمناقشة رسالة دكتوراه في التصنيع الزراعي بسيناء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بداية مش نهاية.. يعرض قصص الغارمات وأطفالهن برعاية غادة والي.. صور

إطلالة مثيرة لابنة نوال الزغبي في عيد ميلادها ..صور

صبحي يبحث سبل التعاون مع رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري.. صور

مي الغيطي بفستان الـ "V" لتكشف عن مرضها ..صور

مدرب الداخلية ليس الأخير .. حسام حسن يستفز جماهير الزمالك بقميص يرمز للأهلى

فيديو

سيد معوض: مطالبتي بتصحيح أخطاء الأهلي لا تعني سعيي لتولي أي منصب
زكريا ناصف: جماهير الأهلي «محروق دمها»..واللاعبون معندهمش روح الفانلة الحمراء.. فيديو
خالد بيومي: الأهلي سكن شباكه 16 هدفا في 3 مباريات.. وأرفض إقالة كارتيرون
ضربتين في الرأس توجع.. بعد خسارته أفريقيا خروج مر لـ الأهلي من البطولة العربية
خالد بيومي يهاجم إدارة الأهلى بعد الخروج من كأس زايد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟