بورسعيد تشهد موجة أمطار رعدية تحول شوارعها إلى برك ..صور

شهدت محافظة بورسعيد في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة هطول الأمطار غزيرة على كافة بقاع المحافظة مع ظهور أضواء البرق في السماء وكذا ارتفاع أصوات الرعد في أرجاء المحافظة.



وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على بورسعيد وكافة السواحل الشمالية لجمهورية مصر العربية ، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مصحوبة بالأمطار الغزيرة تكون رعدية في بعض الأحيان، وذلك بداية من مساء الخميس 22 نوفمبر 2018 ولمدة ثلاثة أيام، تصل ذروتها يوم الجمعة 23 نوفمبر 2018 .



ونوهت الأرصاد إلي أن اليوم الجمعة 23 نوفمبر 2018 سيشهد هطول أمطار غزيرة جدًا مصحوبة بالرعد أحيانًا وتسجل العظمى على بورسعيد 22 درجة والصغرى 15 درجة مع نشاط للرياح الشمالية بسرعة 35 كم / س و اضطراب مسطح البحر المتوسط.



ورفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد درجة الاستعداد لاستقبال أمطار تفوق المعدل وأعلن الدفاع المدني والإسعاف والصرف والكهرباء وهيئة الميناء وميناء الصيد حالة الاستنفار.



وطالبت المحافظة المواطنين الابتعاد تمامًا عن أعمدة الكهرباء في أوقات سقوط الأمطار وضرورة التنبيه على الأطفال بذلك و كذلك الابتعاد عن الأماكن المكشوفة في أوقات حدوث البرق.



وحولت مياه الأمطار أغلب شوارع المحافظة إلى بحيرات وبرك تجمع المياه برغم تشديدات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد علي تسليك بالوعات الأمطار والمصارف لاحتواء الأمطار.



وشدد المهندس كامل أبو زهرة علي الدفع بسيارات الإنقاذ و الطوارئ وسيارات الصرف الصحي لمسح المياه وفتح الشوارع للمواطنين التي غطتها المياه بسبب غزارة الأمطار الغير متوقعه



وانتظمت حركة الملاحة بقناة السويس خاصة بمنطقة مرفق معديات نقل الركاب و السيارات بين بورسعيد و بورفؤاد وكذا منطقة كوبري النصر العائم.



ومن جانبها أكدت موانئ بورسعيد انتظام الملاحة وعدم تأثرها حتى الساعات الحالية بمينائي الشرق والغرب، أما هيئة الثروة السمكية فلم تعلن عن إغلاق ميناء الصيد البحرى مع تحذيرات بعدم خروج المراكب للصيد تحسبا لأي تطورات مناخية بشأن ارتفاع الأمواج و سرعة الرياح التي قد تعرض المراكب واطقمها للخطر.