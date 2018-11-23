أهالى شارع جول جمال بعين شمس يشكون من انتشار الباعة الجائلين

أرسل أهالى شارع جول جمال التابع لحى عين شمس بمحافظة القاهرة، شكوي من تعدى الباعة الجائلين والمقاهى على مساحة الشارع ما لا يوفر حياة آدمية لسكان الشارع.



وقال محمد راضى أحد قراء موقع صدى البلد الإخبارى رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع أن شارع جول جمال يعانى من اعتداء ٱصحاب المحلات و المقاهى على مساحة الأرصفة لنشر بضاعتهم، ما ينشر البلطجة بالشارع.



و أضاف "ماجد بدوى" أن الشارع يعانى ايضا من اعتداء الباعة الجائلين بعدما تم طردهم من منطقة الالف مسكن و انتقلو الى شارع جول جمال، مما تسبب في حالة من الفوضى.



وطالب القراء من الجهات المسؤولة سرعة التعامل مع الأمر واعدة الشارع لمظهره الحضارى و تعيين فرد امن لعدم عودة الإشغالات مرة أخرى .



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