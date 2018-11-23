فييرا يطالب لاعبيه بالراحة بسبب رحلة بوروندي الشاقة

طالب البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للإسماعيلي، من لاعبيه بضرورة الراحة التامة فور الوصول إلى مدينة نيجوزي البوروندية.



يأتي ذلك حتى لا يتعرض أعضاء الفريق للإجهاد نظرًا لمشاق السفر من القاهرة حتى بوروندي التي استغرقت ساعات طويلة بالإضافة إلى "ترانزيت" التي حدث في مطار إثيوبيا.



ويذكر أن الفريق دخل معسكرًا مغلقًا اليوم الجمعه ببوروندي استعدادًا لملاقاة ماسيجير نيجوزي عصر الأربعاء القادم بدوري أبطال أفريقيا.