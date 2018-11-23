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أخبار العالم

لأول مرة.. عمال يقاضون الشركة المسئولة عن بناء منشآت كأس العالم في قطر

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:07 م
عمال في منشآت كاس
عمال في منشآت كاس العالم بقطر
رحيم يسري
أقام عدد من العمال السابقين في منشآت كأس العالم بقطر ومنظمات حقوقية، دعوى قضائية جديدة ضد شركة "فينسي" المسئولة عن بناء مرافق وملاعب مونديال قطر 2022، بسبب الانتهاكات التي تعرض لها العمال خلال عملهم لدى الشركة.

وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن منظمة "شيربا" المدافعة عن ضحايا الجرائم الاقتصادية ومنظمة حقوقية غير حكومية إضافة إلى 6 من العمال السابقين لدى الشركة في قطر معظمهم من الهند ونيبال، أقاموا دعوى قضائية ضد الشركة المسئولة عن تطوير البنية التحتية في الدوحة وبناء الملاعب استعدادا لاستضافة كأس العالم 2022، وتعد تلك المرة هي الأولى التي يشارك فيها عمال سابقون لدى الدوحة في رفع دعوى قضائية ضد الشركة.

"فينسي" هي شركة فرنسية دخلت في شراكة، مع شركة الديار القطرية للاستثمار التي يرأسها عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس وزراء قطر، لتأسيس شركة "الديار القطرية وفينسي للبناء" وذلك للقيام بأعمال البناء والتطوير في إطار استعدادات قطر لاستضافة مونديال 2022.

ورصدت "لوموند" الظروف القاسية بل والخطيرة بالنسبة للعمال في الدوحة، بدءا من الراتب الضعيف الذي لا يكفي العيشة في الإمارة الصغيرة، حيث يحصل العامل الأجنبي على أقل من 4% من متوسط راتب المواطن القطري ويعملون لمدة 11 ساعة يوميا تحت آشعة الشمس الحارقة في فصل الصيف، فضلا عن مصادرة جوازات سفر العمال لتقييد حريتهم.

وتقول "شيربا" إن العمال تقاضوا رواتب ضعيفة في بلد فيه الحياة باهظة الثمن إذ لا يستطيعون مساعدة عائلاتهم، مشيرة إلى الأوضاع الصحية للعمال حيث مرض بعضهم نتيجة الأكل الفاسد وأصيب آخرون بأمراض في القلب بسبب الغازات والانبعاثات الموجودة في مواقع البناء، مشيرة إلى أن العديد من العمال كانوا يسقطون في فصل الصيف نتيجو درجة الحرارة العالية.

وتنفي "فينسي" انتهاكها لحقوق العمال موضحة أنها عملت على تحسين ظروف العمل في قطر، يذكر أن "فينسي" تحالفت مع "الديار القطرية" المملوكة لصندوق الثروة السيادي في قطر لإنشاء شركة مساهمة قطرية للإنشاءات تمتلك فيه قطر نسبة 51%.
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