حماية المستهلك يطالب المواطنين بتحري الدقة من عروض البلاك فريداي

طالب الدكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، المواطنين بالتأكد من صحة العروض الوهمية التى يعلن عنها البعض فيما يسمى " البلاك فريداى"، والتحقق من سعر المنتجات قبل وبعض العرض لعدم خداعهم بعروض على عكس الحقيقة.



وكشف " عبد المعطي" في بيان صادر عن الجهاز عن تشكيل غرفة عمليات بالجهاز لمتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية وضبط اى شخص يحاول التلاعب فى الأسعار او جودة المنتجات.



وأضاف ان إدارة التحريات بالجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية تقوم حاليا بتكثيف الرقابة على الأسواق والمولات والسلاسل التجارية الكبرى بالعديد من المناطق، للتأكد من عروض أسعار المنتجات المعلنة وأنها نفس الأسعار الحقيقية التى تطرح لجموع المستهلكين، والتأكد من عدم قيام البعض برفع أسعار المنتجات عن السعر الحقيقي ثم يقوم بعمل خصم عن المعلن عنه، بهدف خداع المستهلك وتضليله للإقبال على شراء المنتجات بعروض وهمية،لافتا إلى أنه لن يتم التهاون مع أى المتلاعبين، وسيتم تحرير محاضر ضد أى شخص يقوم بعمل عروض وهمية وإحالتها الى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأوضح عبد المعطى، أن البعض يحاول انتهاج وسيلة تسمى "البلاك فريداى" كوسيلة تسويقية تلجأ إليها بعض الشركات لترويج منتجاتها من خلال تخفيضات كبرى لبعض المنتجات، وقد انتقلت هذه الظاهرة إلى مصر عن طريق بعض مواقع التسويق الإلكترونى، مطالبا جموع المستهلكين بضرورة توخى الحذر من العروض والتأكد من الأسعار قبل وبعد العروض والإبلاغ عن أية شكاوى أو معلومات لديهم حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين، والجهاز يستقبل البلاغات على الخط الساخن 19588 أو من خلال خدمة رقم الواتس آب 01281661880 المواطن رقيب " أو تسجيل شكوى عن طريق الدخول على موقع WWW.cpa.gov.eg أو الصفحة الرسمية لجهازحماية المستهلك بمصر على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك او من خلال تطبيق المحمول (حماية المستهلك).