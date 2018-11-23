ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

رفع حالة الطوارئ في أسيوط استعدادا للطقس السيئ

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:30 م
صدى البلد
أ ش أ
رفعت محافظة أسيوط، حالة الطوارئ القصوى؛ استعدادًا لمواجهة موجة الطقس السيئ التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية خلال الأيام القادمة بدءا من مساء اليوم الجمعة وحتى بعد غد /الأحد/.

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط إنه اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من تطهير مخرات السيول وتجهيز سدود الإعاقة في مراكز المحافظة؛ لاستيعاب مياه الأمطار في حالة سقوطها والتأكد من مدى جاهزية الأجهزة التنفيذية في المحافظة والاستجابة السريعة والتحرك الفوري وتجهيز المعدات للتعامل مع أية أزمات وإزالة الآثار التي قد تنتج عنها.

وأكد نور الدين – في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة – أن غرفة إدارة الكوارث والأزمات في حالة انعقاد مستمر على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية في المحافظة وغرف العمليات الفرعية في المراكز ومديريات الخدمات لتلقي أية بلاغات أوشكاوى من المواطنين بشأن موجة الطقس السيئ من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل عبر تطبيق "واتس آب" (01000623873)، أو من خلال الرقم الأرضي (2325369 / 088) على مدار 24 ساعة أو من خلال إرسال الشكوى على صفحة المحافظة "البوابة الالكترونية لمحافظة أسيوط - أسيوط بوابة إلى التغيير" و"الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط" على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر وانستجرام" لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها وإطلاعهم على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.

وأوضح المحافظ إنه تم اتخاذ عدة إجراءات تحسبًا لهطول أمطار غزيرة أو سيول منها رفع استعداد وتوزيع معدات كسح وشفط المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء في الأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارئ بكافة التخصصات "المياه – الصرف الصحي – الكهرباء – المرور – الطرق وغيرها ".

وشدد على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز في نطاق المحافظة ومديريات الري والشئون الاجتماعية والتربية والتعليم والتموين والصحة والشباب والرياضة والطرق لتوحيد الجهود وتنفيذ الخطط التي تم وضعها مسبقًا للإجراءات التي يمكن تنفيذها عند حدوث أى طارئ ومراجعة شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحي خاصة في الطرق الرئيسية وأسفل الأنفاق والكبارى ومراجعة الخطط المرورية والمناورة بوسائل توجيه المرور في نطاق المحافظة ومراجعة موقف المناطق السابق تضررها من أحداث مماثلة.
loading...

ترشيحاتنا

مجدي عبد الغني: لا نملك النصيحة لمحمود الخطيب

من هو العالم المصري الذي كرمته منظمة اليونسكو

شاهد.. أم مرعوبة تلقي بطفلتها من الطابق الثالث

استعدادات بمطار القاهرة لوصول جثمان الصيدلي المصري من السعودية

الأوقاف: تسليم 135 منزلا بعد إعادة البناء في قرية الروضة.. فيديو

كارتيرون يجمع متعلقاته من غرفة ملابس الأهلي

بعد خسارة مصر والمغرب.. منتخب تونس يفاوض 5 مدربين أجانب

خزينة الدولة تنتعش بعد تراجع أسعار البترول

العاصمة الإدارية الجديدة الحلم يتحول لحقيقة فى عامين.. فيديو

رسميا.. تركيا تتهم جولن باغتيال السفير الروسي في أنقرة

أقصر صلاة فجر في المسجد الحرام.. فيديو

فيديوجراف.. هكذا يسعى العلماء لخداع الموت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطأ فادح أفسد إطلالة عبير صبري فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

أهالى السادات للمسئولين: مفيش مواصلات ولا تعليم ولو حد تعب بيموت.. صور

وزيرة البيئة تقود ماراثون دراجات بشرم الشيخ.. صور

إقبال متوسط من المواطنين على مولات مصر في الـ بلاك فرايداي.. فيديو وصور

خلو شوارع وسط البلد من المواطنين بسبب الأمطار.. صور

فيديو

محمود الشحات: تلاوتي لـ آل عمران أدخلت أجانب في الإسلام.. فيديو
الأوقاف: تسليم 135 منزلا بعد إعادة البناء في قرية الروضة.. فيديو
وصلة مزاح بين محمد صلاح ولوفرين خلال تدريبات ليفربول.. فيديو
لحظة تفجير مدخنة عملاقة بـ 278 عبوة ناسفة.. فيديو
بهاء أبو شقة: المفصولون من الحزب اعتدوا على قيادات الوفد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟