رفع حالة الطوارئ في أسيوط استعدادا للطقس السيئ

رفعت محافظة أسيوط، حالة الطوارئ القصوى؛ استعدادًا لمواجهة موجة الطقس السيئ التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية خلال الأيام القادمة بدءا من مساء اليوم الجمعة وحتى بعد غد /الأحد/.



وقال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط إنه اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من تطهير مخرات السيول وتجهيز سدود الإعاقة في مراكز المحافظة؛ لاستيعاب مياه الأمطار في حالة سقوطها والتأكد من مدى جاهزية الأجهزة التنفيذية في المحافظة والاستجابة السريعة والتحرك الفوري وتجهيز المعدات للتعامل مع أية أزمات وإزالة الآثار التي قد تنتج عنها.



وأكد نور الدين – في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة – أن غرفة إدارة الكوارث والأزمات في حالة انعقاد مستمر على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية في المحافظة وغرف العمليات الفرعية في المراكز ومديريات الخدمات لتلقي أية بلاغات أوشكاوى من المواطنين بشأن موجة الطقس السيئ من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل عبر تطبيق "واتس آب" (01000623873)، أو من خلال الرقم الأرضي (2325369 / 088) على مدار 24 ساعة أو من خلال إرسال الشكوى على صفحة المحافظة "البوابة الالكترونية لمحافظة أسيوط - أسيوط بوابة إلى التغيير" و"الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط" على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر وانستجرام" لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها وإطلاعهم على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.



وأوضح المحافظ إنه تم اتخاذ عدة إجراءات تحسبًا لهطول أمطار غزيرة أو سيول منها رفع استعداد وتوزيع معدات كسح وشفط المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء في الأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارئ بكافة التخصصات "المياه – الصرف الصحي – الكهرباء – المرور – الطرق وغيرها ".



وشدد على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز في نطاق المحافظة ومديريات الري والشئون الاجتماعية والتربية والتعليم والتموين والصحة والشباب والرياضة والطرق لتوحيد الجهود وتنفيذ الخطط التي تم وضعها مسبقًا للإجراءات التي يمكن تنفيذها عند حدوث أى طارئ ومراجعة شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحي خاصة في الطرق الرئيسية وأسفل الأنفاق والكبارى ومراجعة الخطط المرورية والمناورة بوسائل توجيه المرور في نطاق المحافظة ومراجعة موقف المناطق السابق تضررها من أحداث مماثلة.