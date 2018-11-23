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فن

جورج وسوف يطرح أحدث أغانيه عبر أنغامي

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 08:56 م
صدى البلد
سعيد فراج
طرح سلطان الطرب العربي جورج وسوف أحدث أغانيه "ملكة جمال الروح" حصريًا عبر تطبيق الأغاني "أنغامي"، والتي كان قد انتهى من تسجيلها قبل أيام.

وينتظر أن يقوم جورج وسوف بطرح الأغنية عبر يوتيوب خلال أيام، وقبل أن يكوم بطرح كليبها الذي يتعاون فيه مع المخرج جاد شويري، وتم تصويره ما بين لندن وبيروت.

ويشارك في كليب جورج وسوف الجديد «ملكة جمال الروح» عدد من الشخصيات اللبنانية المعروفة، ومنهم: نيشان، هشام حداد، منى صليبا، لاعب كرة السلة فادي الخطيب، والمخرج كميل طانيوس.

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