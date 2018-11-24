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رياضة

زكريا ناصف يكشف تفاصيل أزمة الحضري مع الإسماعيلي ..فيديو

السبت 24/نوفمبر/2018 - 12:27 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
كشف الكابتن زكريا ناصف، عن الأزمة التي حدثت مع الحارس عصام الحضري وناديه الإسماعيلي بعد طلب الإدارة جوازه سفره للسفر إلى بوروندي لمواجهة ماسينجير نيجوزي عصر الأربعاء المقبل بدوري أبطال إفريقيا.

وقال ناصف، خلال برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه هناك أقاويل بأن عصام الحضري تلقى عدة عروض للرحيل في فترة الانتقالات الشتوية في يناير وأنه يستخدم ورقة ضغط على إدارة الدراويش، وهو أسلوب غير احترافي.

وأضاف الكابتن زكريا ناصف، أنه في حالة اتخاذ عصام الحضري قرار بالرحيل عليه أن يعقد مفاوضات مع مجلس الإدارة.

وأشار زكريا ناصف، إلى أن عصام الحضري برر موقفه بالتخلف عن بعثة فريقه نظرا لمرض والدته مريضه، متابعا أن الحضري أساسي في فريق الإسماعيلي خاصة بعد رحيل محمد عواد.
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