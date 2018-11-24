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منوعات

اختراع غريب .. ذراع ثالث لإطعامك أثناء لعمل

السبت 24/نوفمبر/2018 - 02:10 ص
صدى البلد
عزة عاطف
هل فكرت يومًا في حاجتك لأن يكون لديك يد ثالثة تساعدك في تناول الطعام بينما تعمل على حاسوبك أو تمسك بهاتفك؟، ابتكر عدد من العلماء روبوتًا غريبًا على هيئة ذراع يمكنه إطعامك حد الامتلاء، دون كلل أو توقف.

الذراع مرفق بسترة يتم ارتداؤها أثناء تناول الطعام، فتكون الذراع على الصدر مباشرة، تنتقل بين الفم والأطباق صعودًا وهبوطًا مطعمة الشخص أو من يشاركه في تناول الطعام، عمل على تصميمها علماء بجامعة أستراليا والمعهد الهندي للعلوم والتكنولوجيا.

يعتمد الجهاز الذي مازال تحت التجربة على تقنية غريبة للغاية ألا وهي تعابير وجه متناولي الطعام، فيتجه نحو الوجوه الضاحكة أو المبتسمة ليطعمها، بينما يرفض إطعام الوجوه العابسة حتى لو كانوا من مرتدي السترة، ويقول مصممي الجهاز بأن هذا تشجيعًا على الفرح، الضحك وإحساس المشاركة الإيجابية أثناء تناول الطعام.
اختراع غريب .. ذراع ثالث لإطعامك أثناء لعمل
اختراع غريب .. ذراع ثالث لإطعامك أثناء لعمل
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