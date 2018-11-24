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رياضة

يوفنتوس يسعى لمواصلة انتصاراته أمام سبال بالدوري الإيطالي

السبت 24/نوفمبر/2018 - 09:36 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
إسراء أشرف
يستضيف فريق يوفنتوس نظيره سبال، اليوم "السبت"، في الساعة السابعة مساءً، على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإيطالي "كالتشيو".

ويدخل اليوفي مباراة اليوم، متسلحًا بانتصاراته في الكالتشيو، حيث يسعى لتحقيق الانتصار الحادي عشر على حساب سبال، الذي يعاني منذ بداية الموسم.

وخاض يوفنتوس 12 مباراة في الدوري الإيطالي حتى الآن، وتمكن من الفوز في 11 مباراة، بينما تعادل في مباراة واحدة فقط.

وأكد ماسيمليانو أليجري المدير الفني للسيدة العجوز في المؤتمر الصحفي أمس، أن باولو ديبالا قد يتواجد على مقاعد البدلاء، للإراحة، وأن ماريو ماندزوكيتش وكريستيانو رونالدو سيقودان هجوم اليوفي، مشيرًا إلى أن يوجد تفاهم بينهما، وعندما يلعب الثلاثي في الهجوم بتواجد ديبالا، فإن الفريق يعبر عن نفسه جيدًا.

ويتربع يوفنتوس على عرش قمة الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة، بينما يحتل سبال المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة.
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