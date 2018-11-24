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رياضة

مهاجم ليفربول على ردار الدوري الاسكتلندي

السبت 24/نوفمبر/2018 - 01:12 م
صدى البلد
القسم الرياضي
اقترب دومينيك سولانكي مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، من الانتقال لصفوف رينجرز الاسكتلندي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت شبكة "talksport" البريطانية، أن سولانكي سينضم لصفوف رينجرز خلال الميركانو الشتوي المقبل، على سبيل الإعارة، بعد ابتعاد اللاعب عن التشكيلة الأساسية لليفربول، منذ انطلاق الموسم الحالي.

وأضافت الشبكة، أن تواجد ستيفين جيرارد نجم ليفربول السابق كمدرب لرينجرز، سيسهل عملية انتقال سولانكي للفريق الأستكلندي.

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 30 نقطة.
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