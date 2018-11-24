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محافظات

رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية بشوارع الحي .. صور

السبت 24/نوفمبر/2018 - 10:31 م
رئيس حي الزيتون يقود
رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية بشوارع الحي
عبد العزيز جمال
قاد اللواء أشرف بهجت، رئيس حي الزيتون، حملة مكبرة للمرور بدائرة الحي لمتابعة المخالفات والنشاطات المحظورة بشوارع وميادين الحي وإزالة المخالف منها.

أوضح رئيس الحي، أن الحملة تضمنت رفع الباعة الجائلين والإشغالات من شوارع ترعه الجبل وابن الحكم والحرية وسليم ونصوح ، وتم تشميع مقهى شهير ووضع المضبوطات بمخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما شملت الحملة المرور على المخازن المخالفة وإغلاق المخالف منها، علاوة على المرور على المخابز البلدية للتأكد من عدم وجود مخالفات وضبط الميزان.

أكد "بهجت"، استمرار إطلاق الحملات الميدانية لرفع الإشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات بجميع أشكالها وإعادة الانضباط لشوارع وميادين الحي، والقضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة حفاظًا على أرواحهم، ومراجعة تراخيص المقاهى والمحلات وإغلاق المخالف وقطع المرافق عنها.

وفي سياق مختلف ، أكد رئيس حي الزيتون على تنفيذ خطة الإنارة بتركيب كشافات الليد الموفرة للكهرباء وإنارة شارع الوقاد من شارع طومان باى و شارع دعبس والمتفرعات وأمام مسجد حسين فهمى من شارع جسر السويس.
رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية بشوارع الحي .. صور
رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية بشوارع الحي .. صور
رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية بشوارع الحي .. صور
رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية بشوارع الحي .. صور
رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية بشوارع الحي .. صور
رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية بشوارع الحي .. صور
رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية بشوارع الحي .. صور
رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية بشوارع الحي .. صور
رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية بشوارع الحي .. صور
رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية بشوارع الحي .. صور
رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية بشوارع الحي .. صور
رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية بشوارع الحي .. صور
رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية بشوارع الحي .. صور
رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية بشوارع الحي .. صور
رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية بشوارع الحي .. صور
رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية بشوارع الحي .. صور
رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية بشوارع الحي .. صور
رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية بشوارع الحي .. صور
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