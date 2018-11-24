رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية بشوارع الحي .. صور

قاد اللواء أشرف بهجت، رئيس حي الزيتون، حملة مكبرة للمرور بدائرة الحي لمتابعة المخالفات والنشاطات المحظورة بشوارع وميادين الحي وإزالة المخالف منها.





أوضح رئيس الحي، أن الحملة تضمنت رفع الباعة الجائلين والإشغالات من شوارع ترعه الجبل وابن الحكم والحرية وسليم ونصوح ، وتم تشميع مقهى شهير ووضع المضبوطات بمخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





كما شملت الحملة المرور على المخازن المخالفة وإغلاق المخالف منها، علاوة على المرور على المخابز البلدية للتأكد من عدم وجود مخالفات وضبط الميزان.





أكد "بهجت"، استمرار إطلاق الحملات الميدانية لرفع الإشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات بجميع أشكالها وإعادة الانضباط لشوارع وميادين الحي، والقضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة حفاظًا على أرواحهم، ومراجعة تراخيص المقاهى والمحلات وإغلاق المخالف وقطع المرافق عنها.



