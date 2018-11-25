توفيق عكاشة: بعشق يسرا ومعلق صورتها في أوضة نومي.. فيديو

قال الإعلامى توفيق عكاشة: إنه يقدر السينما المصرية الهادفة التي تسعى لتقديم معلومة وشيء مفيد للجمهور؛ موضحا أنه من معجبي الفنانة يسرا وحسين فهمي وعبد الحليم حافظ.





وقال عكاشة خلال حلقة اليوم من برنامج «مصر اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»،: « أنا بعشق يسرا، وفى الثانوية العامة، كنت حاطط صورتها وصورة حسين فهمى وعبد الحليم حافظ فى أوضة النوم بتاعتى».





مشيرا إلى أن الفن المصرى تعرض لظلم كبير وهجمة شرسة فى الثمانينيات والتسعينيات من الرايات الدينية بهدف تدمير الهوية العربية وصناعة الفن التى تحافظ على الهوية العربية.



