ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

عضو سياحة البرلمان: اكتشفنا الخبيئة في البر الغربي للأقصر

السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:54 م
صدى البلد
حمزة شعيب
قال أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إنه تم اكتشاف مقبرة حديثة من الأسرة 25 لكاهن وزوجته كانت منشأة للملك في 2 تابوت من أروع التوابيت وكذلك ألف قطعة من الأقنعة.

أضاف "إدريس" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، اليوم السبت، أنه رافق الوزير أمس الجمعة في زيارة وتم اكتشاف الخبيئة في البر الغربي ومعبد جديد في معبد الكرنك، مواصلا: "اكتشاف هائل ولأول مرة أشاهد هذا الجمال والمعبد والجميل الحاجة الحلوة هذا الاكتشاف تم بأيد مصرية، والترميم تم بيد مصرية".

ودعا "إدريس" جميع وسائل الإعلام للحديث عن الاكتشاف وأهميته والتأكيد على المهارة المصرية في ترميم الآثار.
loading...

ترشيحاتنا

توفيق عكاشة يزف بشرى للمصريين: هتاكلوا ملبن والدنيا هتبقى بيضا

بعد خسائره محليا ودوليا.. خبير تأهيل رياضى يكشف الأسباب وراء هزائم الأهلى

حل لغز السفينة الملعونة بعد 90 عاما من غرقها واختفائها .. صور

مصطفى محمود في فيديو نادر يرد على تهمة إنكاره السنة النبوية

تعديلات جديدة في جهاز الأهلي واجتماع مطول لـ يوسف و140 ألف دولار لكارتيرون

إطلالات الفنانات في عرض فيلم ليل خارجي.. صبا مبارك أجرأهن..صور

ديمبلي يدرك التعادل لبرشلونة أمام أتليتكو مدريد.. فيديو

الزمالك يجدد مفاوضاته مع لاعب سعره 100 مليون جنيه

بطل العالم للكاراتيه يروي بالدموع تفاصيل مأساة انتحار نجله شنقا

إقامة قداس عيد الميلاد بكاتدرائية المسيح بالعاصمة الإدارية بحضور الرئيس

شيكابالا يسجل هدفا عالميا في شباك باناثانايكوس ..فيديو

صدى البلد يكرم بطل العالم للكاراتيه الذي تحول لبائع كشرى .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهال نبيل تحتفل بـ مفاجأة وتكشف مشوارها الفني في صدى البلد.. صور

شاهد.. محمد صلاح خلال مشاركته في مباراة واتفورد وتسجيله هدف تقدم ليفربول

كشف هوية كاهن عثر على مقبرته في الأقصر .. أشرف على تحنيط زوجته بيده.. صور

حل لغز السفينة الملعونة بعد 90 عاما من غرقها واختفائها .. صور

قرى ومدارس الغربية تغرق في برك مياه الأمطار.. صور

فيديو

عبد الواحد السيد: الزمالك قريب من لقب الدوري بشرط واحد.. فيديو
كليوباترا العقارية تشارك في معرض أكسيل بلندن بمشروعاتها المتنوعة..فيديو
رئيس سموحة يفجر مفاجأة حول استكمال الدوري ومن هو البطل.. فيديو
ديمبلي يدرك التعادل لبرشلونة أمام أتليتكو مدريد.. فيديو
فرج عامر: ياسر إبراهيم يساوى أكثر من 100 مليون وطوب الأرض عايزه.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟