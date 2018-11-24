عضو سياحة البرلمان: اكتشفنا الخبيئة في البر الغربي للأقصر

قال أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إنه تم اكتشاف مقبرة حديثة من الأسرة 25 لكاهن وزوجته كانت منشأة للملك في 2 تابوت من أروع التوابيت وكذلك ألف قطعة من الأقنعة.



أضاف "إدريس" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، اليوم السبت، أنه رافق الوزير أمس الجمعة في زيارة وتم اكتشاف الخبيئة في البر الغربي ومعبد جديد في معبد الكرنك، مواصلا: "اكتشاف هائل ولأول مرة أشاهد هذا الجمال والمعبد والجميل الحاجة الحلوة هذا الاكتشاف تم بأيد مصرية، والترميم تم بيد مصرية".



ودعا "إدريس" جميع وسائل الإعلام للحديث عن الاكتشاف وأهميته والتأكيد على المهارة المصرية في ترميم الآثار.