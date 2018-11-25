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رياضة

ميمي عبد الرازق: المصري لن يعود للعب في بورسعيد الآن

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 01:26 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للمصري، أن الفريق البورسعيدي لن يعود للعب مباريات الدوري على ملعب بورسعيد حتى نهاية الموسم الحالي.

قال عبد الرازق في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن إقامة جميع مباريات المصري في برج العرب كان ميزة للفريق وليس عيبًا.

وواصل أنه لايوجد تكافؤ فرص في ظل تبديل ملاعب مباريات المصري وعدم خوض الفريق مباريات على ملعبه.
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