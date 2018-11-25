القنصلية المصرية والمكتب العمالي يتابعان مقتل مصري داخل مزرعة بالسعودية

قال مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية المصرية بالرياض، إن القنصلية تتابع منذ أمس السبت، الحادث المؤسف الذي أسفر عن مقتل المواطن المصري بغدادي ناجي عبد الرؤوف بغدادي بمحافظة رماح شمال شرق العاصمة الرياض.





تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا عاجل صباح اليوم الأحد بذلك، أشار فيه الملحق العمالي بالقنصلية ياسر غازي، إلي أن القنصلية أوفدت وفدا إلي المحافظة للالتقاء بالمسئولين الأمنيين والتعرف على ملابسات الحادث، والجهود الجارية من قبل السلطات للقبض علي الجناة، مؤكدة اهتمامها بسرعة التوصل إليهم وتقديمهم للعدالة.





وأعربت القنصلية عن خالص تعازيها لأسرة المرحوم ولأبناء الجالية المصرية، مؤكدة عزمها على ضمان اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والحفاظ علي جميع حقوق المتوفي، فضلا عن تقديم كل قد ما يلزم من دعم ومساندة في هذا الصدد.





وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي هيثم سعد الدين، إن وزير القوي العاملة محمد سعفان، بمجرد علمه بالحادث أصدر تعليمات فورية ، للمكتب بمتابعة تعويضات ومستحقات العامل القتيل، حيث أنه قتل في أثناء عمله بحراسته لإحدى المزارع التي يعمل بها وتبعد عن مدينة الرياض مسافة 60 كيلو مترًا، فضلًا عن التنسيق مع القسم القنصلي بالسفارة بمتابعة إنهاء إجراءات نقل الجثمان لأرض الوطن.





وأوضح أن القتيل هو شاب من قرية عطاالله بمحافظة دمياط ويبلغ من العمر 24 عامًا، وتم نقله إلي أحد المستشفيات العامة بالرياض تمهيدا لنقله إلى مستشفى الشميسى للعرض على الطب الشرعى لتحديد كيفية القتل والأداة المستخدمة، كما أفاد بوجود أقرباء للمجنى عليه بالمستشفى، وتم بإبلاغهم خالص عزاء الوزير والوزارة، وأسرة السفارة لأسرة المتوفي وزملائه وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.



