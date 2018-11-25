ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

القنصلية المصرية والمكتب العمالي يتابعان مقتل مصري داخل مزرعة بالسعودية

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 08:49 ص
صدى البلد
هيثم سعد الدين
قال مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية المصرية بالرياض، إن القنصلية تتابع منذ أمس السبت، الحادث المؤسف الذي أسفر عن مقتل المواطن المصري بغدادي ناجي عبد الرؤوف بغدادي بمحافظة رماح شمال شرق العاصمة الرياض.

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا عاجل صباح اليوم الأحد بذلك، أشار فيه الملحق العمالي بالقنصلية ياسر غازي، إلي أن القنصلية أوفدت وفدا إلي المحافظة للالتقاء بالمسئولين الأمنيين والتعرف على ملابسات الحادث، والجهود الجارية من قبل السلطات للقبض علي الجناة، مؤكدة اهتمامها بسرعة التوصل إليهم وتقديمهم للعدالة.

وأعربت القنصلية عن خالص تعازيها لأسرة المرحوم ولأبناء الجالية المصرية، مؤكدة عزمها على ضمان اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والحفاظ علي جميع حقوق المتوفي، فضلا عن تقديم كل قد ما يلزم من دعم ومساندة في هذا الصدد. 

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي هيثم سعد الدين، إن وزير القوي العاملة محمد سعفان، بمجرد علمه بالحادث أصدر تعليمات فورية ، للمكتب بمتابعة تعويضات ومستحقات العامل القتيل، حيث أنه قتل في أثناء عمله بحراسته لإحدى المزارع التي يعمل بها وتبعد عن مدينة الرياض مسافة 60 كيلو مترًا، فضلًا عن التنسيق مع القسم القنصلي بالسفارة بمتابعة إنهاء إجراءات نقل الجثمان لأرض الوطن.

وأوضح أن القتيل هو شاب من قرية عطاالله بمحافظة دمياط ويبلغ من العمر 24 عامًا، وتم نقله إلي أحد المستشفيات العامة بالرياض تمهيدا لنقله إلى مستشفى الشميسى للعرض على الطب الشرعى لتحديد كيفية القتل والأداة المستخدمة، كما أفاد بوجود أقرباء للمجنى عليه بالمستشفى، وتم بإبلاغهم خالص عزاء الوزير والوزارة، وأسرة السفارة لأسرة المتوفي وزملائه وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.

ويتابع المكتب العمالى عن كثب تعليمات وزير القوي العاملة فيما يتعلق بحقوق المتوفى لدى جهة عمله وايصالها لذويه.
loading...

ترشيحاتنا

إصابة 7 سائحين فى حادث تصادم بطريق أسوان القاهرة الزراعي

الاختبار الطبي يحسم مشاركة محمود علاء أمام الجونة

وزير الإنتاج الحربي ونقيب الصحفيين يبحثان سبل التعاون المشترك

عبد الواحد السيد: خالد قمر تسبب في رحيلي من الزمالك

خبير مروري يحذر سائقي السيارات من الشبورة الكثيفة

البابا تواضروس يترأس قداس تجليس وسيامة وترقية مطارنة بكاتدرائية العباسية

الجيش الفرنسي يعلن تصفية إرهابي بارز

في أول ظهور عائلي.. كندة علوش وعمرو يوسف يحتفلان بسبوع حياة

أرسنال يبحث عن إيقاف مسلسل التعادلات أمام بورنموث اليوم

الصين تبني قاعدة عسكرية سرية تحت المياه

الأرصاد تزف خبرا سارا بشأن حالة الطقس

ماري كويني رائدة السينما المصرية.. عبدالناصر أمم شركتها وعائلتها تضم مشاهير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهال نبيل تحتفل بـ مفاجأة وتكشف مشوارها الفني في صدى البلد.. صور

شاهد.. محمد صلاح خلال مشاركته في مباراة واتفورد وتسجيله هدف تقدم ليفربول

كشف هوية كاهن عثر على مقبرته في الأقصر .. أشرف على تحنيط زوجته بيده.. صور

حل لغز السفينة الملعونة بعد 90 عاما من غرقها واختفائها .. صور

قرى ومدارس الغربية تغرق في برك مياه الأمطار.. صور

فيديو

فيديوجراف| خزينة الحظ.. ماذا وجدوا بداخلها؟
سلامة: الأهرام انفردت بأول حديث للشيخ زايد بعد توحيد الإمارات.. فيديو وصور
عبد الواحد السيد: حازم إمام اعتزل بـ الإكراه.. فيديو
طريقة عمل الكشك مع الشيف هالة فهمي
ميمي عبد الرازق: اعترضت على وجود مصطفى يونس في الجهاز الفني للمصري

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟