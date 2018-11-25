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محافظات

إصلاح كابل الكهرباء المؤقت القادم من العريش للشيخ زويد

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 12:22 م
شمال سيناء
شمال سيناء
احمد صالح
تمكن قسم الصيانة والإصلاحات بكهرباء الشيخ زويد من إصلاح الأعطال على الكابل المؤقت القادم من شرق العريش. حيث عاد التيار الكهربائي إلى مدينتي الشيخ زويد ورفح، بعد انقطاع لمدة ثلاثة أيام متواصلة.

قال المهندس خليل حماد رئيس شركة الكهرباء بالشيخ زويد، إنه في الأسبوع المقبل سيقوم قسم الصيانة بعمل إحلال وتجديد على الكابل الرئيسي بالقرب من قبر عمير والشلاق غرب الشيخ زويد، لمنع تكرار انقطاع التيار الكهربائي وقت هبوب الرياح وسقوط الأمطار والعواصف المحتملة.

من جهة أخرى، وافق اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على الخطة المقدمة من الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الشيخ زويد ، والخاصة بإحلال وتجديد الأسلاك وبناء بلدورات على الرصيف بالطريق الدولي وإعادة ترميم بعض الممرات بالطريق العام والفرعي القريب من مجلس المدينة ومدخل الشيخ زويد الرئيسي.
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