إصلاح كابل الكهرباء المؤقت القادم من العريش للشيخ زويد

تمكن قسم الصيانة والإصلاحات بكهرباء الشيخ زويد من إصلاح الأعطال على الكابل المؤقت القادم من شرق العريش. حيث عاد التيار الكهربائي إلى مدينتي الشيخ زويد ورفح، بعد انقطاع لمدة ثلاثة أيام متواصلة.





قال المهندس خليل حماد رئيس شركة الكهرباء بالشيخ زويد، إنه في الأسبوع المقبل سيقوم قسم الصيانة بعمل إحلال وتجديد على الكابل الرئيسي بالقرب من قبر عمير والشلاق غرب الشيخ زويد، لمنع تكرار انقطاع التيار الكهربائي وقت هبوب الرياح وسقوط الأمطار والعواصف المحتملة.



