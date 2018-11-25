الشوربجي يتوج بلقب بطولة هونج كونج الدولية للإسكواش

انتزع محمد الشوربجي لاعب المنتخب الوطنى للاسكواش والمصنف الأول عالميًا، لقب بطولة هونج كونج المفتوحة، عقب تغلبه على مواطنه علي فرج المصنف الثاني عالميًا، بثلاثة أشواط دون رد .



وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6 ، 11-7 ، 11-7 .



وكان الشوربجى تأهل إلى نهائى بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، بعد تغلبه على مواطنه طارق مؤمن لاعب وادى دجلة المصنف الثالث عالميًا بنتيجة 3/0 فى مباراة استغرقت 36 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-9, 11-5, 11-6.



بينما صعد على فرج إلى النهائى بعد التغلب على الألماني سيمون روزنر المصنف الرابع بنتيجة 3 أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 44 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 12-10, 11-7, 11-3.

