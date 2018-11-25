ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الشوربجي يتوج بلقب بطولة هونج كونج الدولية للإسكواش

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 12:29 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
انتزع محمد الشوربجي لاعب المنتخب الوطنى للاسكواش والمصنف الأول عالميًا، لقب بطولة هونج كونج المفتوحة، عقب تغلبه على مواطنه علي فرج المصنف الثاني عالميًا، بثلاثة أشواط دون رد .

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6 ، 11-7 ، 11-7 .

وكان الشوربجى تأهل إلى نهائى بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، بعد تغلبه على مواطنه طارق مؤمن لاعب وادى دجلة المصنف الثالث عالميًا بنتيجة 3/0 فى مباراة استغرقت 36 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-9, 11-5, 11-6.

بينما صعد على فرج إلى النهائى بعد التغلب على الألماني سيمون روزنر المصنف الرابع بنتيجة 3 أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 44 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 12-10, 11-7, 11-3.
loading...

ترشيحاتنا

عصير طبيعى يحمى خلايا السيدات من الشيخوخة

ماري كويني رائدة السينما المصرية.. عبدالناصر أمم شركتها وعائلتها تضم مشاهير

بعد اغتيالهن.. قصة الشقيقات الثلاث أيقونات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

إنجي وجدان تفقد وزنها بالتنويم المغناطيسي

عادل مصطفى يظهر في مران الأهلي

تعرف على قصة يورديا مونتويا.. هولندية عاشقة لمصر قررت الاستقرار في سيوة

أزمة مفاجئة في مفاوضات الأهلي مع العين الإماراتي

الإسكان توضح شروط تقديم المرفوضين بالإعلان التاسع.. فيديو

استقرار أسعار صرف الدولار خلال التعاملات الصباحية

النيابة تصرح بدفن جثماني شهيدي كمين العياط.. صور

فيديوجراف| إمبراطورة المكسيك.. زعيمة المافيا الفاتنة

أول خطوة عملية من ماكرون ردا على احتجاجات السترات الصفراء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهال نبيل تحتفل بـ مفاجأة وتكشف مشوارها الفني في صدى البلد.. صور

شاهد.. محمد صلاح خلال مشاركته في مباراة واتفورد وتسجيله هدف تقدم ليفربول

كشف هوية كاهن عثر على مقبرته في الأقصر .. أشرف على تحنيط زوجته بيده.. صور

حل لغز السفينة الملعونة بعد 90 عاما من غرقها واختفائها .. صور

قرى ومدارس الغربية تغرق في برك مياه الأمطار.. صور

فيديو

الرئيس السيسي يشهد فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
لحظة وصول الرئيس السيسي لمقر مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات
انقلاب معدية في البحيرة بسبب زيادة الحمولة
تعرف على قصة يورديا مونتويا.. هولندية عاشقة لمصر قررت الاستقرار في سيوة
تعرف على تمارين مهمة تساعد على إفراز فيتامين د

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟