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ثقافة

حكاية مومياء ملكية في متحف الأقصر .. اشتراها متحف شلالات نياجرا عام 1800 وأهداها شعب أتلانتا إلى مصر .. صور

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:45 م
صدى البلد
علاء المنياوي
وراء كل قطعة آثار في المتاحف حكاية مثيرة، وهو ما تأكدنا منه في متحف الأقصر أثناء جولة كاميرا موقع صدى البلد في المتحف، حيث وجدنا مومياء ملكية "أواخر الأسرة 13 – أوائل الأسرة 19" ويرجح علماء الآثار أنها ربما من خبيئة الدير البحري. 

وطبقا لما عرفناه من مسئولي المتحف، فقد تم شراء هذه المومياء في عام 1800 م بواسطة متحف شلالات نياجرا، وظلت هناك لفترة طويلة لا يعلم عنها أحد إلي أن اشتراها متحف مايكل كارلوس بولاية أتلانتا الأمريكية.

وهناك تم فحصها بعناية ووجد أنها مومياء ملكية من أواخر الأسرة الثامنة 18 أو أوائل الأسرة التاسعة عشر، وربما تكون هذه المومياء للملك رمسيس الأول مؤسسة الأسرة 19 ، وحديثا قام متحف مايكل كارلوس بإهداء المومياء كهدية من شعب أتلانتا إلي شعب مصر.
حكاية مومياء ملكية في متحف الأقصر .. اشتراها متحف شلالات نياجرا عام 1800 وأهداها شعب أتلانتا إلى مصر .. صور
حكاية مومياء ملكية في متحف الأقصر .. اشتراها متحف شلالات نياجرا عام 1800 وأهداها شعب أتلانتا إلى مصر .. صور
حكاية مومياء ملكية في متحف الأقصر .. اشتراها متحف شلالات نياجرا عام 1800 وأهداها شعب أتلانتا إلى مصر .. صور
حكاية مومياء ملكية في متحف الأقصر .. اشتراها متحف شلالات نياجرا عام 1800 وأهداها شعب أتلانتا إلى مصر .. صور
حكاية مومياء ملكية في متحف الأقصر .. اشتراها متحف شلالات نياجرا عام 1800 وأهداها شعب أتلانتا إلى مصر .. صور
حكاية مومياء ملكية في متحف الأقصر .. اشتراها متحف شلالات نياجرا عام 1800 وأهداها شعب أتلانتا إلى مصر .. صور
حكاية مومياء ملكية في متحف الأقصر .. اشتراها متحف شلالات نياجرا عام 1800 وأهداها شعب أتلانتا إلى مصر .. صور
حكاية مومياء ملكية في متحف الأقصر .. اشتراها متحف شلالات نياجرا عام 1800 وأهداها شعب أتلانتا إلى مصر .. صور
حكاية مومياء ملكية في متحف الأقصر .. اشتراها متحف شلالات نياجرا عام 1800 وأهداها شعب أتلانتا إلى مصر .. صور
حكاية مومياء ملكية في متحف الأقصر .. اشتراها متحف شلالات نياجرا عام 1800 وأهداها شعب أتلانتا إلى مصر .. صور
حكاية مومياء ملكية في متحف الأقصر .. اشتراها متحف شلالات نياجرا عام 1800 وأهداها شعب أتلانتا إلى مصر .. صور
حكاية مومياء ملكية في متحف الأقصر .. اشتراها متحف شلالات نياجرا عام 1800 وأهداها شعب أتلانتا إلى مصر .. صور
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حكاية مومياء ملكية في متحف الأقصر .. اشتراها متحف شلالات نياجرا عام 1800 وأهداها شعب أتلانتا إلى مصر .. صور

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