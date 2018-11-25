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فن

جميلة عوض تشارك بـ الضيف في مهرجان تالين

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:46 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
سافرت الفنانة الشابة جميلة عوض، إلى إستونيا، استعدادًا لمشاركتها في مهرجان "Tallin" السينمائي، وذلك بعد مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأعلنت جميلة عن مشاركة فيلمها "الضيف" في مهرجان "Tallin Black Nights Film"، ليسجل العرض العالمي الأول له هناك.

وتدور أحداث فيلم "الضيف" حول شاب يحل ضيفًا على أسرة خلال العشاء، ثم تتطور الأحداث في اتجاه لا يتوقعه أحد منهم، ويقوم ببطولة الفيلم خالد الصاوي وجميلة عوض وأحمد مالك وشيرين رضا، فيما يشارك ماجد الكدواني ومحمد ممدوح كضيوف شرف.
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