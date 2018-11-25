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أخبار العالم

إخلاء 4 قرى في إيران بسبب الفيضانات .. فيديو

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 08:26 م
أرشيفية
أرشيفية
حسام رضوان
أعلن مدير جمعية الهلال الأحمر بمحافظة خوزستان الأيرانية، علي خدادادي، أنه تم إخلاء 4 قرى تقع بالقرب من سد رامشير بسبب كثرة الفيضانات الناتجة عن هطول الأمطار.

وبحسب وكالة "إيسنا" الإيرانية، قال خدادادي إنه تمت إغاثة 152 أسرة بواقع 727 شخصا تضرروا من الأمطار الأخيرة.

وأضاف أن عملية إخلاء القرى المتاخمة للسد بعد تدهورها بسبب الفيضان الكبير الناتج عن الأمطار الغزيرة.


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