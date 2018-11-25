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ديني

الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:29 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان " خيرية الأمة وخيرية نبيها .. وكيف نحقق خيرية الأمة الآن ".

وطالبت وزارة الأوقاف الأئمة بضرورة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى ، مؤكدة ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.
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