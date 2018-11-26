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شاهد.. تمارين صباحية لشد عضلات البطن والتخلص من الترهلات

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:14 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قدم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، بعمل مجموعة من التمارين الرياضية لشد عضلات البطن.

وقال «أبو هاشم»، خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن تمارين البطن تساعد على شد عضلات منطقة البطن بالكامل.

وشدد على ضرورة الاستمرار في التمارين الرياضية لتحقيق فائدة أكبر، منوهًا بأن الرياضة تفرق كثيرا في تحسن الحالة الصحية للجسم.
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