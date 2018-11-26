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محافظات

ضبط كمية من اللحوم والكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:26 ص
لحوم منتهية الصلاحية
لحوم منتهية الصلاحية
محمد الطحاوي
أكد الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أنه في إطار حالة الاستنفار لضبط سوق اللحوم والأسماك للحفاظ على صحة المواطنين، فقد قامت مديرية الطب البيطري "إدارة المجازر" بالاشتراك مع إدارات فاقوس والعاشر من رمضان البيطرية والرقابة التموينية بمدينة العاشر من رمضان ولجنة من مجلس مدينة فاقوس بحملات تفتيشية على مركز فاقوس ومدينة العاشر من رمضان تم خلالها المرور على 30 "محل جزارة - محل بيع أسماك – مطعم – ثلاجة حفظ لحوم - سوبر ماركت – مصنع بيع وتصنيع المواد الغذائية".

وأضاف "توفيق" أن الحملة أسفرت عن ضبط 59 كجم لحوم ومنتجات لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير 3 محاضر مخالفة لـ "محل جزارة - ثلاجة حفظ لحوم ومنتجاتها - مطعم" وإجراء اللازم بخصوص المضبوطات بمعرفة الرقابة التموينية.

وأصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات مشددة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق وثلاجات حفظ اللحوم والأسماك لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، مراعاتها لجميع الاشتراطات الصحية والبيئية.
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