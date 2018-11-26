مؤشرات البورصة تواصل التراجع فى منتصف التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.





وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 13082 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 2166 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 13089 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 680 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 1699 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 475 نقطة