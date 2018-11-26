يوم للستات يشارك في مهرجان RECIDAK السينمائي بالسنغال

يشارك فيلم "يوم للستات" في مهرجان RECIDAK السينمائي في السنغال من 23 وحتى 28 نوفمبر الجاري، ليستكمل الفيلم مسيرته في المهرجانات الدولية حول العالم والتي كان آخرها مهرجان الفيلم العربي في زيورخ، وحصد خلال مشاركاته 7 جوائز دولية.



ومؤخرًا شارك الفيلم في مهرجان الشتات الأفريقي السينمائي الدولي في باريس، وعرض في مركز Het Kijkhuis لعروض الأفلام بمدينة لايدن بهولندا، ونافس المهرجان الدولي للسينما بمونتريال (نظرات من أفريقيا)، ووقع عليه الاختيار ليكون فيلم افتتاح الدورة الأولى من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، حيث كُرمت النجمة إلهام شاهين، كما عرض في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، ومهرجان الفيلم العربي بفاماك في فرنسا.



كذلك شارك "يوم للستات" في مهرجان كيب تاون السينمائي الدولي، ومهرجان بيروت السينمائي الدولي ومهرجان مشاهد عربية بواشنطن، وكان العرض العالمي الأول للفيلم في الدورة الـ 60 من مهرجان لندن السينمائي التابع لـمعهد السينما البريطاني ضمن قسم Debate Strand، وكان الأول في العالم عرضه العربي من خلال مشاركته في المسابقة الرسمية بـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



وحصد يوم للستات عدة جوائز منها جائزة الجمهور في مهرجان الفيلم العربي روتردام، جائزة أفضل سيناريو في مهرجان السليمانية الدولي للأفلام بالعراق، جائزة أفضل موسيقى والجائزة الثالثة للإنتاج من المهرجان القومي للسينما المصرية، وجائزة أفضل فيلم طويل من مهرجان فيرونا للسينما الإفريقية.



وحصلت ناهد السباعي عن دورها فيه على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتشاركت نجمات الفيلم إلهام شاهين، نيللي كريم وناهد السباعي في جائزة أفضل تمثيل من مهرجان قازان الدولي للسينما الإسلامية والمقام في جمهورية تترستان التابعة للاتحاد الروسي.



تدور أحداث يوم للستات في حي شعبي بالقاهرة، حيث يخصص مركز الشباب يومًا خاصًا لنساء الحي في حمام السباحة. ومع إقبال النساء والفتيات على استخدام حمام السباحة، تتوالى سلسلة من الأحداث التي تغير نظرتهن لأنفسهن، وللحياة كلها.



ويغلب العنصر النسائي على فريق عمل يوم للستات بما يتناسب مع أحداث الفيلم، فهو من بطولة وإنتاج إلهام شاهين من خلال شركتها شاهين فيلم، إخراج كاملة أبو ذكري، تأليف هناء عطية، مديرة التصوير نانسي عبد الفتاح، ستايلست إيناس شاهين، وتشارك في بطولته نيللي كريم، ناهد السباعي، هالة صدقي، رجاءحسين وشيماء سيف، بالإضافة إلى النجوم محمود حميدة، فاروق الفيشاوي، أحمد الفيشاوي، إياد نصار وأحمد داود.