برلمانية: افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي متفرد يعكس عظمة مصر وحضارتها

أكدت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا عالميًا وتاريخيًا فريدًا، يجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة، ويعكس في الوقت ذاته جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في صون التراث الإنساني وتوظيفه كقوة ناعمة لدعم الاقتصاد الوطني.

وأضافت “سلامة” أن المتحف الكبير لا يعد فقط صرحًا ثقافيًا وحضاريًا، بل إضافة كبرى للاستثمار والسياحة في مصر، نظرًا لما يحتويه من كنوز أثرية نادرة ستجذب ملايين الزوار من مختلف دول العالم.

وأشادت عضو مجلس النواب بالترتيبات والاستعدادات التي سبقت هذا الافتتاح التاريخي، والتي تمت وفق أعلى المعايير العالمية من حيث التنظيم والتخطيط والإدارة، مشيرة إلى أن دعوة مصر لقادة وزعماء العالم لحضور الافتتاح تعكس مكانة الدولة المصرية وقدرتها على تنظيم أحداث كبرى تليق بتاريخها وحضارتها.

وأكدت النائبة أن المتحف الكبير سيكون بوابة جديدة للترويج لمصر عالميًا، وسيعزز من مكانتها كوجهة ثقافية وسياحية رائدة في المنطقة والعالم.