نواب البرلمان: السياحة الصحية ركيزة للتنمية وجاذب اقتصادي جديد يدعم رؤية مصر 2030

نواب البرلمان عن السياحة الصحية:

أحد مفاتيح الجمهورية الجديدة وتعكس ريادة مصر في تقديم خدمات علاجية آمنة

ركيزة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني

نقلة نوعية نحو التحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بجهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بملف السياحة الصحية، مؤكدين أن ما تحقق من خطوات عملية بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، يعكس رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات الطبية والطبيعية لمصر وتحويلها إلى قوة اقتصادية واستثمارية حقيقية.

أشادت النائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بجهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بملف السياحة الصحية، مؤكدة أن الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للسياحة الصحية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، يعكس الإرادة السياسية القوية لجعل مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا في مجال العلاج والاستشفاء الصحي.

أحد مفاتيح الجمهورية الجديدة

وقالت "عبد الحليم" في تصريح خاص، لـ صدي البلد إن السياحة الصحية تمثل أحد مفاتيح الجمهورية الجديدة، كونها تجمع بين الطب الحديث والموارد الطبيعية المتميزة التي تمتلكها مصر، مثل العيون الكبريتية والرمال العلاجية والمناخ المتفرد، مشددة على أن هذا الملف يعد من القطاعات الواعدة القادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.

وأضافت عضو لجنة الشئون الصحية أن إطلاق المنصة الوطنية للسياحة الصحية يمثل خطوة متقدمة نحو التحول الرقمي في الخدمات العلاجية، وضمان الشفافية في التعامل مع المرضى الأجانب، وتيسير حصولهم على الخدمات وفق معايير جودة دولية، وهو ما يعزز ثقة العالم في المنظومة الصحية المصرية.

وأكدت "عبد الحليم" أن الدولة تتحرك بخطة واضحة لتكامل الجهود بين الوزارات المختلفة، خاصة الصحة، السياحة، والتنمية المحلية، إلى جانب القطاع الخاص، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة الصحية 2030، بما يضمن تطوير البنية التحتية، وتنمية الكوادر البشرية، وتحقيق استدامة اقتصادية ومجتمعية من هذا القطاع الحيوي.

واختتمت النائبة تصريحها قائلة:"مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون من بين أفضل 10 وجهات عالمية للسياحة العلاجية والاستشفائية، وعلينا جميعًا دعم هذه الرؤية الوطنية التي تجمع بين الاستثمار في الإنسان، وتعزيز صورة مصر كوجهة علاجية آمنة وموثوقة على مستوى العالم."

وفي السياق ذاته،أكدت النائبة سمر سالم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن توجه الدولة نحو تطوير قطاع السياحة الصحية يعكس رؤية القيادة السياسية في تعظيم الاستفادة من المقومات الطبية والطبيعية التي تتمتع بها مصر، وتحويلها إلى مصدر دعم حقيقي للاقتصاد الوطني.

وقالت "سالم" في تصريح خاص، لـ" صدي البلد إن ترؤس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للسياحة الصحية، يأتي استكمالًا للجهود الحكومية الهادفة إلى تنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالسياحة العلاجية والاستشفائية، وتعزيز ثقة الزائرين في الخدمات الصحية المقدمة داخل مصر.

نقلة نوعية نحو التحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي

وأضافت عضو لجنة الشئون الصحية أن المنصة الوطنية للسياحة الصحية تمثل نقلة نوعية نحو التحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي، من خلال إنشاء منظومة إلكترونية موحدة تضمن الشفافية، وتيسّر الحصول على الخدمات العلاجية والاستشفائية بسهولة، مما يعزز من قدرة مصر على المنافسة في السوق العالمية.

وشددت "سمر سالم" على أن السياحة الصحية ليست مجرد ملف طبي، بل هي قطاع متكامل يجمع بين الصحة والسياحة والاستثمار، مؤكدة أن تكامل الجهود بين الوزارات المعنية، خاصة الصحة، السياحة، والتنمية المحلية، يمثل حجر الزاوية في نجاح هذه الاستراتيجية الوطنية.

واختتمت النائبة تصريحها قائلة:"مصر تمتلك كل المقومات لتكون مركزًا إقليميًا للسياحة العلاجية في الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل كوادرها الطبية المتميزة، وبنيتها التحتية المتطورة، ومواردها الطبيعية الفريدة، وآن الأوان لأن نترجم هذه الإمكانيات إلى قوة اقتصادية ناعمة ترفع اسم مصر عالميًا."

كما، أشادت النائبة مرفت عبد العظيم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بجهود الدولة المصرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاع السياحة الصحية، مؤكدة أن ما تشهده المنظومة من تطوير شامل تحت قيادة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، يعكس رؤية الدولة في تحويل المقومات الطبية والطبيعية لمصر إلى قوة اقتصادية مستدامة.

أحد أذرع التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة

وقالت "عبد العظيم" في تصريح خاص، لـ صدي البلد إن السياحة الصحية تمثل أحد أذرع التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة، لكونها تجمع بين تقديم الخدمات الطبية عالية الجودة واستثمار الثروات الطبيعية الفريدة التي تتمتع بها مصر، مثل المناخ المعتدل، والعيون الكبريتية، والرمال العلاجية، مشيرة إلى أن هذا القطاع قادر على جذب استثمارات كبرى وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأضافت عضو لجنة الشئون الصحية أن إطلاق المنصة الوطنية للسياحة الصحية خطوة محورية نحو التحول الرقمي في الخدمات العلاجية، إذ تسهم في توحيد الإجراءات، وضمان الشفافية، وتيسير التواصل مع المرضى والزائرين الأجانب، بما يعزز من ثقة المجتمع الدولي في قدرات الدولة المصرية الصحية والإدارية.

وأكدت "عبد العظيم" أن دعم القيادة السياسية لهذا الملف يعكس إيمان الدولة بأهمية الاستثمار في صحة الإنسان كركيزة رئيسية للتنمية، مشددة على ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارات المعنية لضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة الصحية 2030 وفق الجداول الزمنية المحددة.

واختتمت النائبة تصريحها قائلة:"السياحة الصحية ليست فقط وسيلة للعلاج، بل هي رسالة إنسانية وحضارية تؤكد أن مصر قادرة على تقديم الشفاء برؤية عالمية ومعايير دولية، بما يعزز مكانتها كوجهة علاجية واستشفائية رائدة في المنطقة والعالم."