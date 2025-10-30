قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء جوف الليل للفرج القريب.. كلمات مستجابة تبدّل حالك وترفعك الدرجات
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير المالية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
مواصفات ميتسوبيشي إكسباندر 2026 الكروس أوفر
رضا عبد العال يفتح النار على محمد الشناوي: أول مرة نشوف المهازل دي
قوات الاحتلال تقتحم جنين ونابلس والمستوطنون يواصلون الاعتداءات على المزارعين
جعلت لنا هيبة أمام العالم.. بسمة وهبة توجه رسالة شكر إلى الرئيس السيسي
أبو الحسن يثير الجدل: من ينجب طفلًا في هذا الزمن شديد الأنانية
على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح
هل يجوز ارتداء الذهب الأبيض للرجال؟.. اعرف حكم الشرع
القومي للمرأة ينظم ندوة "معًا بالوعي نحميها- صوتك أمانة" لتعزيز المشاركة السياسية
ترامب وشي في لقاء محوري ببوسان.. اختبار جديد للعلاقات بين واشنطن وبكين
برلمان

برلماني: السياحة الصحية رافد اقتصادي واعد يدعم خطط الدولة لجذب الاستثمارات

السياحة الصحية
السياحة الصحية
حسن رضوان

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن السياحة الصحية تمثل أحد أهم محاور التنويع الاقتصادي في مصر، لما تمتلكه الدولة من مقومات طبية وطبيعية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا في مجال العلاج والاستشفاء.

تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسياحة الصحية

وقال "الدسوقي" في تصريح خاص، لـصدي البلد  إن توجيهات القيادة السياسية بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للسياحة الصحية تعكس إدراك الدولة لأهمية هذا القطاع في تعظيم موارد النقد الأجنبي، ودعم ميزان المدفوعات، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مؤكدًا أن نجاح هذا الملف سيُحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن اجتماع المجلس الوطني للسياحة الصحية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، يمثل خطوة جادة نحو تأسيس بنية مؤسسية قوية لقطاع واعد، يقوم على شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، ويضمن تطبيق أعلى معايير الجودة والشفافية في تقديم الخدمات العلاجية والاستشفائية.

وأوضح "الدسوقي" أن إطلاق المنصة الوطنية للسياحة الصحية خلال الفترة المقبلة سيسهم في توحيد الجهود الحكومية، وتبسيط الإجراءات، والترويج عالميًا لمصر كوجهة علاجية موثوقة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.

واختتم النائب تصريحه قائلًا: "السياحة الصحية ليست مجرد مشروع خدمي، بل هي استثمار وطني طويل المدى يربط بين الصحة والاقتصاد والتنمية، ويعكس قدرة الدولة المصرية على تحويل مواردها ومقوماتها إلى قوة اقتصادية حقيقية تعزز مكانتها على خريطة الاستثمار العالمية."

السياحة الصحية جذب الاستثمارات تعزيز النمو المستدام النائب علي الدسوقي

