برلماني: السياحة الصحية رافد اقتصادي واعد يدعم خطط الدولة لجذب الاستثمارات

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن السياحة الصحية تمثل أحد أهم محاور التنويع الاقتصادي في مصر، لما تمتلكه الدولة من مقومات طبية وطبيعية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا في مجال العلاج والاستشفاء.

تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسياحة الصحية

وقال "الدسوقي" في تصريح خاص، لـصدي البلد إن توجيهات القيادة السياسية بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للسياحة الصحية تعكس إدراك الدولة لأهمية هذا القطاع في تعظيم موارد النقد الأجنبي، ودعم ميزان المدفوعات، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مؤكدًا أن نجاح هذا الملف سيُحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن اجتماع المجلس الوطني للسياحة الصحية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، يمثل خطوة جادة نحو تأسيس بنية مؤسسية قوية لقطاع واعد، يقوم على شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، ويضمن تطبيق أعلى معايير الجودة والشفافية في تقديم الخدمات العلاجية والاستشفائية.

وأوضح "الدسوقي" أن إطلاق المنصة الوطنية للسياحة الصحية خلال الفترة المقبلة سيسهم في توحيد الجهود الحكومية، وتبسيط الإجراءات، والترويج عالميًا لمصر كوجهة علاجية موثوقة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.

واختتم النائب تصريحه قائلًا: "السياحة الصحية ليست مجرد مشروع خدمي، بل هي استثمار وطني طويل المدى يربط بين الصحة والاقتصاد والتنمية، ويعكس قدرة الدولة المصرية على تحويل مواردها ومقوماتها إلى قوة اقتصادية حقيقية تعزز مكانتها على خريطة الاستثمار العالمية."