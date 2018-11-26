حسين كمال: توثيق بالليزر سكان والأشعة للآثار المنقولة للمتحف الكبير

أكد الدكتور حسين كمال مدير عام الشئون الفنية بمركز الترميم بالمتحف المصري الكبير أن اللوحات التي تم نقلها اليوم للمتحف من المتحف المصري بالتحرير سوف تخضع لأعمال الترميم الكامل بمركز الترميم بالمتحف.



ونوه إلى أنه قبل نقل القطع من المتحف المصري بالتحرير، تم إجراء أعمال التوثيق الأثري والترميم الأولي باستخدام تقنية الليزر سكان والفحص بجهاز X Ray radio graphy ،للتعرف على أماكن الضعف والقوة للوحات.



يذكر أن المتحف الكبير استقبل اليوم الاثنين 10 لوحات كبيرة الحجم من مقبرة أني سنفرو ايشتف والتي كانت معروضة بالمتحف المصري بالتحرير، بالإضافة إلى 230 قطعة أثرية من عصور مختلفة.



وقال الدكتور طارق توفيق المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، إن عملية نقل العشر لوحات الأثرية للمقبرة، تأتي ضمن المشروع المصري الياباني (الجايكا) المشترك لنقل ٧٢ قطعة أثرية ليكون بذلك تم الانتهاء من نقلهم جميعا، حيث كان من أهمهم الأسرة الجنائزية والعجلات الحربية للملك توت عنخ أمون.



وأضاف الدكتور توفيق أن العشرة لوحات الأثرية هم جزء من مجموعة لوحات مقبرة "انى -سنفرو ايشتف" بمنطقة دهشور، والتي تتكون من أصل ١٨ لوحة ذات مقاسات مختلفة، كان قد تم نقلهم سابقا وسيتم عرضهم بصورة متكاملة وبنفس الشكل الذي كانت موجوده بالمقبرة.



وأشار إلى أن المقبرة ترجع إلى عصر الأسرة السادسة من الدولة القديمة،وتم اكتشافها عام ١٨٥٤-١٨٩٥ على يد عالم الآثار دى مورجان بمنطقة دهشور، أما عن الـ230 قطعة أثرية فلفت إلى أنهم عبارة عن مجموعة متنوعة من القطع الأثرية تضم تماثيل من عصر الدولة الوسطى ولوحات حجرية وأواني زجاجية من عصور مختلفة.