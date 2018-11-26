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رياضة

بلخواص حكمًا لمباراة نجوم المستقبل وبيراميدز..وعمر للنجم والترجي

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:29 م
صدى البلد
يسري غازي
قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم إسناد إدارة مباراة نجوم المستقبل وبيراميدز، التي ستقام بعد غد الأربعاء ضمن الأسبوع السادس عشر لدوري القسم الأول، لطاقم حكام تونسي يتكون من سليم بن مصطفى بلخواص حكم ساحة ويعاونه محمد بن محمد باكير ورمزي بن رمضان بن فرج، ونضال بن محمد بن لطيف حكمًا رابعًا.

وعلى جانب آخر اختارت لجنة الحكام الحكم أمين عمر لإدارة مباراة النجم الساحلي والترجي في الدوري التونسي التي ستقام في نفس اليوم، ويعاونه سامي هلهل وأحمد لطفي، ومحمد حنفي حكمًا رابعًا.
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