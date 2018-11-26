عمرو عادل يكتب: حلف شمال الأطلسى "الناتو" وأسباب انسحاب فرنسا من عضويته

حلف شمال الأطلسى أو ما يطلق عليه اختصارا الناتو North Atlantic Treaty Organization هو حلف عسكرى يجمع 29 دولة موزعة ما بين أوروبا وأمريكا الشمالية ومقره الرئيسى فى بروكسل ببلجيكا والغرض من تكوينه هو الدفاع عن الدول الاعضاء الموجودة به من أى هجوم عليها وطبعا بعيدا عن الديباجات ان المقصود من الحلف دا هو مواجهة "الاتحاد السوفيتى" تحديدا و اللى طبعا الرسالة وصلت ليه وكان الرد عليها بتكوينه لحلف تانى مضاد وهو حلف وارسو .. تعالوا ناخد نبذة سريعة عن تاريخه وعن العمليات العسكريه اللى قام بيها .



مع نهاية الحرب العالمية الثانية بدأ العالم يستعد لمرحلة جديدة من الصراع و هى الحرب الباردة بين المعسكر الشرقى بقيادة "الاتحاد السوفيتى" والغربى بقيادة "الولايات المتحدة" وحصل حالة كبيرة من الاستقطاب للدول فى الفترة دى .. و مع التعنت السوفيتى مع الحلفاء الغربيين فى حصار برلين سنة 1948 بقى فيه يقين انه هيبقى العدو القادم .. دا دفع الدول الغربية لإنشاء منظمة اسمها "اتحاد أوروبا الغربية" وفيها اعترفت الدول الغربيه انها متقدرش تواجه الاتحاد السوفيتى منفردة ولازم الولايات المتحدة تدخل معاهم فى الموضوع دا ووافقت الولايات المتحدة واجتمع قادة اوروبا بمسئولين عسكريين وديبلوماسيين فى البنتاجون واتفقوا على تكوين تحالف يشملهم تحت مسمى "حلف شمال الاطلسى" و اللى وقع مرسومها الرئيس الامريكى "هارى ترومان" فى ابريل 1949 .. وكان يعتبر أهم بند في ميثاقها ان أى اعتداء على دوله فى الحلف يعتبر اعتداء على الحلف كله ومن حقهم كلهم الرد على المعتدى دا .



ومع وقوع الحرب الكورية سنة 1950 ومساعدة الاتحاد السوفيتى للشيوعيين فيها بدأت أهمية الحلف تظهر أكتر وتتطور استراتيجياته بشكل عملى عن طريق اجراء مناورات عسكرية بين اعضائه وتجهيز دول الحلف بالتسليح المناسب واللى كان منها أسلحة نووية.. و فى سنة 1952 انضمت اليونان و تركيا للتحالف .. الاتحاد السوفيتى بدأ يحس بخطورة الحلف دا فقدم بادرة حسن نية فى سنة 1954 انه ينضم ليه عشان يحافظ على السلام لكن طلبه ووجه بالرفض لأن قيادات الحلف كانوا مقتنعين ان هدف السوفيت بوجوده هو اضعاف الحلف .. و بعدها بسنة حقق الحلف ضربة كبيرة بانضمام دولة زى ألمانيا الغربية ليه بخبراتها العلميه و التكنولوجية و التسليحية .. طبعا الاتحاد السوفيتى مكانش يقدر يستنى اكتر من كدا و بدأ بعدها بايام فى تكوين حلف وارسو واللى بيشمل أغلب دول أوروبا الشرقية.



ورغم ان التحالف كان ظاهره قويا و كل شويه بتزيد قوته لكن كان فيه مشاكل داخل الكواليس بتاعته و اول مشكلة كانت بطلتها فرنسا واللى شافت ان نفوذ الولايات المتحده و بريطانيا كبير جدا فيه و ان فرنسا دورها هامشى مقارنة بيهم و ارسل الرئيس الفرنسى " شارل ديجول " طلب للولايات المتحدة ان النفوذ يكون ثلاثى لكن طلبه اتقابل بالرفض .. شالها فى قلبه و قرر انه ينسحب من الحلف و سحب الاسطول الفرنسى وأمر باجلاء اى قوات تابعه للحلف غير فرنسيه من اراضيها .. لكن رغم انسحاب فرنسا رسميا الا ان كان فيه تفاهمات سرية بينها و بين الحلف انها ملتزمة بميثاق التحالف فى حالة اى عدوان على دول الناتو من حلف وارسو و بعدها بسنين طويله انضمت للحزب رسميا تانى وتحديدا فى سنة 2009 ... أما المشكلة التانية فكانت توقيع الامريكان و السوفييت معاهدة الحد من الانتشار النووى و اعترض حلف الناتو عليها لانه شاف ان الولايات المتحدة اخدت الموقف دا منفردة من غير الرجوع لدول الحلف لكن المشكلة اتحلت بمجموعة من التفاهمات بين امريكا و الدول دى .. المشكلة التالته كانت فى غزو القوات التركيه للجزيرة القبرصيه سنة 1976 و دا دفع اليونان انها تنسحب من الحلف الا انها رجعت تانى فى سنة 1980 بعد مفاوضات مع الجانب التركى .



ومع تفكك حلف وارسو و انهيار الاتحاد السوفيتى كان المفترض ان حلف الناتو يتم حله لفقدان قيمته .. يمكن بدأ يقلل من نفقاته العسكريه لكن بدأ يتوسع بضم دول من اوروبا الشرقيه و اللى كانت تابعه لحلف وارسو زى رومانيا و بلغاريا و غيرهم و اللى لازالت عضوياتها موجودة لغاية دلوقتى.



طيب دا تاريخ حلف الناتو .. ايه يا ترى العمليات العسكريه اللى شارك فيها ؟



الناتو رغم انه تم انشاؤه لمواجهة الاتحاد السوفييتى الا انه مدخلش معاه فى حرب مباشرة طوال فترة الحرب الباردة .. يمكن كانت اول مشاركه فعلية ليه كانت فى حرب العراق و الكويت و كانت مشاركة رمزية بطيارات استطلاعيه لرصد التحركات العراقيه .. لكن التدخل المباشر ليه كانت فى حرب يوغوسلافيا و اللى بدأت بفرض حظر للطيران على اجواء البوسنه و اسقاط طائرات صربيه و توجيه ضربات عسكريه جويه لقوات صرب البوسنه و مع اتفاق دايتون لنهاية الحرب شارك الناتو بقوات حفظ سلام بتوجيه من الامم المتحدة على الاراضى اليوغسلافيه .... و فيه المشاركة التانيه ليه فى حرب كوسوفو سنة 1999 .. و بعدها اتنقل نشاطه من اوروبا لاسيا و تحديدا فى حرب افغانستان بعد احداث 11 سبتمبر و فيه شارك الناتو بتوجيه ضربات عسكريه جوية و صاروخية على معاقل تنظيم طالبان و القاعدة و بعد اسقاط حكم طالبان تم توفير قوات بريه لتأمين العاصمة الافغانيه كابول و تسليمها لحكم انتقالى برئاسة "حامد كرزاى" .. و شارك كمان فى تأمين سواحل خليج عدن و المحيط الهندى من هجمات القراصنة الصوماليين فى 2009 بمساهمة سفن حربية امريكية و سفن تانيه لدول تابعه للتحالف وانضم ليهم سفن حربيه امريكيه صينية و روسيه للمشاركة فى التأمين كمان .. وأخيرا مشاركته فى الازمة الليبية و اسقاط نظام القذافى عن طريق فرض حظر للطيران و المشاركة فى توجيه ضربات عسكريه للقوات الليبيه و اللى يمكن مشاركة الناتو تحديدا فى المعركة دى واجه نقد كبير لان كان فيه انقسامات داخليه داخل الحلف لان عدد الدول اللى شاركت فى الحرب دى 8 من مجموع 28 دولة بيتكون منها الحلف وقتها.



أخيرا قوام الحلف الحالى 29 دولة و بيقع مقره فى العاصمة البلجيكيه بروكسل و بيعقد اجتماعات دوريه بوفود ممثلة من الدول دى اما وزراء الخارجيه او الدفاع او الرؤساء نفسهم و بيبقى على راس الحلف امين عام هو المسئول عن ادارته .. وبتنبثق لجنة داخل الحلف بتضم الخمسه الكبار فيه امريكا و بريطانيا و فرنسا و المانيا و ايطاليا و بتسمى " كوينت " و بيعقدوا اجتماعات غير رسمية على هامش اجتماعات الحلف .



ودا ملخص بسيط عن تاريخ و أنشطة حلف الناتو و اللى نقدر نطلع منها بمجموعة من الانطباعات نلخصها فى مجموعة نقاط:



- يمكن رغم ان الهدف من الحلف هو التصدى لاطماع الاتحاد السوفيتى فى اوروبا لكن أعتقد ان الموضوع كان مجرد استعراض للعضلات فقط لا غير لأن فكرة صدام دول عظمى بينها و بين بعض بشكل مباشر دا معناه انتهاء الصدام دا بحروب نوويه او بمعنى اصح نهاية العالم والطرفين عارفين دا كويس .. عشان كدا بعد متابعتنا لتاريخ الحلف هنلاحظ انه انشئ لهدف لكن أنشطته كانت موجهة لاهداف تانية .



- أعتقد ان الولايات المتحدة تعتبر هى القوة الضاربة فى الحلف و من غير وجود امريكا فيه هيبقى الحلف ضعيف فى مواجهة الاتحاد السوفيتى وحتى روسيا فى الوقت الحالى .. و يمكن عشان كدا نلاحظ تصريحات الرئيس ترامب لحلفائه الغربيين بضرورة زيادة انفاقهم على الحلف والا هينسحب منه و هو عارف كويس ان الحلف بدون الولايات المتحدة ليس له اى قيمة.



- الاتحاد السوفيتى كان متابع أنشطة تكوين حلف شمال الاطلنطى دا لكن عند مرحلة معينة اضطر انه يعمل المضاد ليه و بمنتهى السرعة .. وأعتقد ان كلمة السر هى انضمام المانيا الغربية تحديدا لان السوفييت من خلال معاركهم وخبراتهم فى التعامل مع الالمان خلال الحرب أعتقد انهم عارفين كويس مدى خطورة الحلف دا بدخول الالمان ليه بعلمهم و خبراتهم و دا اللى خلاهم يردوا بحلف وارسو بعد ايام قليلة من انضمام المانيا .