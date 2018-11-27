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برلمان

نائب: 3 خطوات تعود بسوق الأدوية المصرية لريادتها

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:04 ص
صدى البلد
عبد الرحمن سرحان
أكد الدكتور خالد هلالي، عضو مجلس النواب، على أن المجلس ينادي منذ بداية انعقاده بضرورة الاهتمام بشركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام، معربًا عن أسفه لما آلت إليه هذه الشركات بعد أن كانت رائدة ضناعة الدواء في المنطفة.

وقال "هلالي" في تصرسيحات خاصة لـ "صدى البلد": إن مصر كانت تنتج 93% من احتياجاتها من الدواء، فيما تراحعت هذه النسبة إلى 7% فقط، وهي نسب تعكس الفجوة بين مكاسب شركات الأدوية في منتصف القرن الماضي والفرة الحالية.

وأشار عضو البرلمان إلى أن دخول السوق الموازي، انعكس بالسلب على الشركات الوطنية، مشددًا على ضرورة التحرك لإيجاد الطرق التي من خلالها تعود هيمنة شركات الدواء المصري على السوق مجددًا.

وطالب النائب بأن يكون هناك هيئة عليا للدواء وتوفير المواد الخام، وسداد مديونات شركات الأـوية، كخطوة أولى نحو إعادة سوق الأدوية المصرية لسابق عهدها والعودة للتصدير مرة أخرى.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد عقد، الأحد، اجتماعًا مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، لمناقشة خطط تطوير شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام بما يسهم في توفير الدواء للسوق المحلية وكذا تكثيف تواجد هذه الشركات في السوق الأفريقية، وذلك في إطار سعي مصر لتعزيز علاقاتها التجارية مع الأشقاء في إفريقيا.
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